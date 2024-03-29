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Alyosha відверто розповіла, чи підтримала рішення чоловіка піти на війну

29 березня 2024 14:41
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Alyosha зізналась чи підтримала Тараса Тополю вступити до ЗСУ
Alyosha разом з чоловіком Тарасом Тополею. Фото: instagram.com/tarastopolia/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Українська співачка Alyosha, яка відмовилась від свого псевдоніма та виступає як Олена Тополя, відверто розповіла, як відреагувала на рішення чоловіка Тараса Тополі вступити до лав ЗСУ. Зірка вважає, що кожен чоловік повинен боронити свою Батьківщину від ворогів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Viva.

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Alyosha підтримала рішення чоловіка піти на фронт

Співачка зізналася, що Тарас Тополя не радився з нею з приводу рішення стати до лав ЗСУ. Однак, якби він спитав її думки, то вона підтримала його відповідальний крок.

"Поради він у мене не питав, це для нас обох однаково важливо — захищати свою рідну домівку і свою сім'ю. Я б не зрозуміла його, якби було навпаки", — поділилася вона.

Зірка зізналася, що дуже хвилювалася за чоловіка, коли він рятував життя бійців парамедиком, однак старалася не допускати поганих думок.

Вона розповіла, що дуже хотіла повернутися до коханого, коли він проходив ротацію, однак оберігаючи дітей, залишилась в Америці.

"Ми з дітьми щодня молилися. Я, своєю чергою, не допускала поганих думок, бо Всесвіт чує все. Більше ніж пів року він був на війні, потім була ротація, але ми не могли повернутися з дітьми додому, було декілька вагомих причин. Хоча і дуже хотілося", — поділилася Олена Тополя.

Артистка зізналася, що війна сильно вплинула на психологічний стан її чоловіка та їхні стосунки. Лише після того, як вона з Тарасом повернулася додому — все стало на свої місця.

"Цей період відбивається насамперед на психічному стані, а потім уже на стосунках. Дах їхав, що тут сказати. Зараз, на щастя, все добре, ми вдома. Серце на місце стало", — розповіла зірка.

Нагадаємо, Тарас Тополя розповів, на чому тримається його подружнє життя. А також співак зізнався, чи хоче повертатися на фронт.

ЗСУ
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відносини
Тарас Тополя
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війна в Україні

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