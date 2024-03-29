Alyosha призналась поддержала ли Тараса Тополю вступить в ВСУ

Alyosha вместе с мужем Тарасом Тополей. Фото: instagram.com/tarastopolia/

Украинская певица Alyosha, отказавшаяся от своего псевдонима и выступающая как Елена Тополя, откровенно рассказала, как отреагировала на решение мужа Тараса Тополи вступить в ряды ВСУ. Звезда считает, что каждый мужчина должен защищать свою Родину от врагов.

Об этом она рассказала в интервью Viva.

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Певица призналась, что Тарас Тополя не советовался с ней по поводу решения стать в ряды ВСУ. Однако, если бы он спросил её мнение, она бы поддержала его ответственный шаг.

"Совета он у меня не спрашивал, это для нас обоих одинаково важно — защищать свой родной дом и свою семью. Я бы не поняла его, если бы было наоборот", — поделилась она.

Звезда призналась, что очень волновалась за мужа, когда он спасал жизнь бойцов парамедиком, однако старалась не допускать плохих мыслей.

Она рассказала, что очень хотела вернуться к любимому, когда он проходил ротацию, однако, оберегая детей, осталась в Америке.

"Мы с детьми каждый день молились. Я, в свою очередь, не допускала плохих мыслей, потому что Вселенная слышит все. Более полугода он был на войне, потом была ротация, но мы не могли вернуться с детьми домой, было несколько веских причин. Хотя и очень хотелось", — поделилась Елена Тополя.

Артистка призналась, что война оказала большое влияние на психологическое состояние её мужа и их отношения. Только после того, как она с Тарасом вернулась домой —все стало на свои места.

"Этот период отражается прежде всего на психическом состоянии, а потом уже на отношениях. Крыша ехала, что тут сказать. Сейчас, к счастью, все хорошо, мы дома. Сердце на место стало", — рассказала звезда.

Напомним, Тарас Тополя рассказал, на чем держится его супружеская жизнь. А также певец признался, хочет ли возвращаться на фронт.