Америка Феррера зізналась, що найбільше їй сподобалось у престурі "Барбі"

Америка Феррера. Фото: instagram.com/americaferrera/

Акторка Америка Феррера, яка зіграла Глорію у фільмі "Барбі", розповіла, що їй найбільше сподобалось у престурі. Вона була в захваті від одного свого стильного образу.

Про це пише People.

Читайте також:

Америка Феррара в престурі вдягала все — від дитячих забавок до сексуальних суконь

Акторка Америка Феррера, яка зіграла жінку Глорію в фільмі "Барбі", розповіла, як минув для неї прес-тур.

На кожне представлення стрічки вона мала вдягати різні образи, які для неї підбирала стилістка Карла Велч. Акторка приміряла від дитячого рожевого комплекту від St. John для світової прем'ри до полум’яної облягаючої сукні Alex Perry для європейської прем’єри.

Один образ став абсолютним фаворитом для Феррери. Шкіряний топ від Tanya Taylor і штани Veronica Beard, які вона вдягала на пресконференцію в Сеулі, полонили серце зірки.

"Мені це так сподобалося. Я маю на увазі, що я люблю так багато одягу, тому мені дуже важко обрати. Але я пам’ятаю, що, коли вдягнула ці речі, то сказала — "я себе відчуваю", — розповіла Америка.

Стилістка доповнила образ акторки чорними поясом та туфлями на платформі. Феррера мала вигляд сильної та харизматичної жінки. Вона відчувала себе "поганою дівчинкою".

"Я люблю носити сукні, але в штанах і підборах є щось таке, що змушує мене почуватися високою, тому я люблю бути на високих підборах. Чудовий образ з штанами підкреслює міц внутрішній стан", — розповіла акторка.

Акторка вже 10 років працює разом зі своєю стилісткою над кожним публічним образом. Вона вважає, що Карла не надягає на неї речі, а поєднує їх з її характером.

"Іноді Карла змушує мене бути сміливою. Я не знаю, чи носила я коли-небудь шкіру раніше. Я почувалася так чудово в тому вбранні", — сказала зірка.

Раніше володарка "Еммі" знялась у шикарному корсеті для відомого виданняю.

Нагадаємо, що Раян Гослінг випустив різдвяну версію хіта з фільму "Барбі".