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Америка Феррера призналась, что больше всего ей понравилось в пресс-туре "Барби"

6 января 2024 19:15
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Америка Феррера призналась, что больше всего ей понравилось в пресс-туре "Барби"
Америка Феррера. Фото: instagram.com/americaferrera/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Актриса Америка Феррера, сыгравшая Глорию в фильме "Барби", рассказала, что ей больше всего понравилось в пресс-туре. Она была в восторге от одного своего стильного образа.

Об этом пишет People.

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Актриса Америка Феррера, сыгравшая женщину Глорию в фильме "Барби", рассказала, как прошел для нее пресс-тур.

На каждое представление картины она должна была одевать разные образы. Для нее их подбирала стилистка Карла Уэлча. Актриса примерила от детского розового комплекта от St. John для мировой премьеры до пламенного облегающего платья от Alex Perry для европейской премьеры.

Один образ стал абсолютным фаворитом для Ферреры. Кожаный топ от Tanya Taylor и штаны Veronica Beard, которые она одевала на пресс-конференцию в Сеуле, пленили сердце звезды.

"Мне это так понравилось. Я имею в виду, что я люблю так много одежды, поэтому мне очень трудно выбрать. Но я помню, что когда надела эти вещи, то сказала — "я себя чувствую", — рассказала Америка.

Стилистка дополнила образ актрисы черным поясом и туфлями на платформе. Феррера выглядела сильной и харизматичной женщиной. Она чувствовала себя "плохой девочкой".

"Я люблю носить платья, но в брюках и каблуках есть что-то такое, что заставляет меня чувствовать себя высокой, поэтому я люблю быть на высоком каблуке. Прекрасный образ с брюками подчеркивает мощь моего внутреннее состояние", — рассказала актриса.

Актриса уже 10 лет работает вместе со своей стилисткой над каждым публичным образом. Она считает, что Карла не надевает на нее вещи, а совмещает их с ее характером.

"Иногда Карла заставляет меня быть смелой. Я не знаю, носила ли я когда-нибудь кожу раньше. Я чувствовала себя так замечательно в том наряде", — сказала звезда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by America Ferrera (@americaferrera)

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