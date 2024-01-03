Володарка "Еммі" знялась у шикарному корсеті для відомого видання
Зірка фільму "Барбі" Америка Феррера знялась для видання The New York Times. Вона постала в новому образі.
Акторка поділилась фото в instagram.
Америка Феррера затягнула себе в шикарному корсеті
Акторка, яка зіграла в минулорічному популярному фільмі "Барбі" одна з важливих ролей, знялась для американського видання The New York Times. Вона з'явилась у незвичайному образі.
Америка Феррера вдягла молочний корсет, який вишукано підкреслив її декольте та чорні брюки, які нагадують чоловічий костюм. Вона разом зі стилістами створила витончений образ сильної, сучасної жінки.
Волосся акторці вклали у ретро-стилі, макіяж обрали вечірній, а скромні золоті прикраси довершили цей look.
Раніше Каньє Веста розкритикували за оголене фото його дружини.
Нагадаємо, що Сardi B показала відверті татуювання на тлі чуток про зраду чоловіка.
Читайте Новини.LIVE!