Володарка "Еммі" знялась у шикарному корсеті для відомого видання

Америка Феррера. Фото: instagram.com/americaferrera/

Зірка фільму "Барбі" Америка Феррера знялась для видання The New York Times. Вона постала в новому образі.

Акторка поділилась фото в instagram.

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Акторка, яка зіграла в минулорічному популярному фільмі "Барбі" одна з важливих ролей, знялась для американського видання The New York Times. Вона з'явилась у незвичайному образі.

Америка Феррера вдягла молочний корсет, який вишукано підкреслив її декольте та чорні брюки, які нагадують чоловічий костюм. Вона разом зі стилістами створила витончений образ сильної, сучасної жінки.

Волосся акторці вклали у ретро-стилі, макіяж обрали вечірній, а скромні золоті прикраси довершили цей look.

Америка Феррера. Фото: The New York Times

Америка Феррера. Фото: The New York Times

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