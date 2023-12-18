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Анатоліч пояснив, чому буде ведучим на заході блогерки, яку хейтив

18 грудня 2023 16:21
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Анатоліч пояснив, чому буде ведучим на заході блогерки, яку хейтив
Ведучий Анатолій Анатоліч. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Анатолій Анатоліч проведе захід скандально блогерки Анни Алхім, яку нещодавно сам хейтив за те, що вона в умовах війни пропагує російську культуру. Толіч вже пояснив, чому погодився на цю роботу. 

Свою позицію висловив у коментарі виданню TabloID

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Анатолія Анатоліча помітили зазначеним у якості ведучого "Корпоративу з Анною Алхім". 

 

Скриншот з instagram.com/anna_alkhim

Це захід тіє самої блогерки з Дніпра, яка демонстративно слухає музику країни-агресорки,  знімає відео під російські пісні та додає треки у дописи.

 

Скриншот з instagram.com/anna_alkhim

Нещодавно вона рекламувала у своєму блозі російський серіал "Слово пацана" через що і обурювався Толіч.

"Ми з нею спілкуємось. Вона місцями буває дуже адекватна. Але вона при тому всьому то слухає Asti, то розповідає про "Слово пацана". Ну це просто хє*ня. Полнєйша", — говорив на початку грудня ведучий.

Але 26 грудня він проведе івент Анни Алхім. Квитки на так званий "корпоратив" коштують від 5 до 38 тисяч гривень, тож телеграм-канали припустили, що Толіч погодився заради непоганого гонорару. 

 

Проте у коментарі виданню TabloID він це спростував. Ведучий каже, що коли погоджувався проводити захід, поставив Алхім деякі умови. 

"Аню знаю давно і неодноразово сам "цькував її носом" в її власні зашквари. Я погодився на участь у Алхім з умовою, що вона публічно для пʼятсот своїх гостей і мільйонів підписників відправить на х*й Асті та скаже, що "Слово пацана" дивляться довбо*оби", — розповів Анатоліч. 

Чи справді блогерка це зробить навряд ми дізнаємося, адже захід буде закритим. Проте, це не єдина мотивація ведучого. 

"Я із задоволенням скористаюсь можливістю донести подібні меседжі для великою аудиторії Анни Алхім. Події веду тільки українською. Але головне, що це не "корпоратив", а назва форуму для підписників. Дискотеки та пияцтва там не буде. На цьому форумі я проведу великий збір на допомогу ЗСУ", – поділився він.

Нагадаємо, скандальна блогерка з Дніпра жорстоко образила мешканців заходу України. 

Також ми писали, що ведучому Анатолію Анатолічу виписали штраф за порушення ПДР. 

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