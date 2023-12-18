Анатолич объяснил, почему будет ведущим на мероприятии блоггера, которую хейтив

Ведущий Анатолий Анатолич. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Анатолий Анатолич проведет мероприятие скандального блогера Анны Алхим, которую недавно сам хейтил за то, что она в условиях войны пропагандирует русскую культуру. Толич уже объяснил, почему согласился на эту работу.

Свою позицию высказал в комментарии изданию TabloID.

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Анатолия Анатолича заметили указанным в качестве ведущего "Корпоратива с Анной Алхим".

Скриншот с instagram.com/anna_alkhim

Это мероприятие того же блогера из Днепра, которая демонстративно слушает музыку страны-агрессора, снимает видео под российские песни и добавляет треки в публикации.

Скриншот с instagram.com/anna_alkhim

Недавно она рекламировала в своем блоге российский сериал "Слово пацана", из-за чего и возмущался Толич.

"Мы с ней общаемся. Она местами бывает очень адекватная. Но она при этом всем то слушает Asti, то рассказывает о "Слове пацана". Ну это просто хер*ня. Полнейшая", — говорил в начале декабря ведущий.

Но 26 декабря он проведет ивент Анны Алхим. Билеты на так называемый корпоратив стоят от 5 до 38 тысяч гривен, поэтому телеграмм-каналы предположили, что Толич согласился ради неплохого гонорара.

Однако в комментарии изданию TabloID он опроверг это. Ведущий говорит, что когда соглашался проводить мероприятие, то поставил Алхим некоторые условия.

"Аню знаю давно и неоднократно сам "опускал ее носом" в ее собственные зашквары. Я согласился на участие с условием, что она публично для пятисот своих гостей и миллионов подписчиков отправит на х*й Асти и скажет, что "Слово пацана" смотрят долбо*бы", — рассказал Анатолич.

Действительно ли блогер это сделает, вряд ли мы узнаем, ведь мероприятие будет закрытым. Однако это не единственная мотивация ведущего.

"Я с удовольствием воспользуюсь возможностью донести подобные месседжи для большой аудитории Анны Алхим. События веду только на украинском. Но главное, что это не "корпоратив", а название форума для подписчиков. Дискотеки и пьянства там не будет. На этом форуме я проведу большой сбор в помощь ВСУ", – поделился он.

Напомним, скандальная блоггер из Днепра жестоко оскорбила жителей запада Украины.

Также мы писали, что ведущему Анатолию Анатоличу выписали штраф за нарушение ПДД.