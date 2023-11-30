Ведучому Анатолію Анатолічу виписали штраф за порушення правил — він обурився

Анатолій Анатоліч з новим автомобілем. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Ведучий Анатолій Анатоліч нещодавно розповів, що пересів на новий автомобіль. Він поміняв BMW на електромобіль марки Volkswagen. І вже у перший тиждень користування машиною отримав штраф у 1100 гривень.

Про це розповів у своєму Instagram.

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Намагався сперечатися

Ведучий Анатолій Анатоліч припаркував новий автомобіль у центрі столиці. Через те, що на нього не були прикріплені номери, правоохоронці виписали штраф у 1100 гривень.

Скриншот зі сторіс instagram.com/anatoliyanatolich

Але Толіч обурився через це, адже номер поклав на видному місці, під склом переднього вікна.

Скриншот зі сторіс instagram.com/anatoliyanatolich

"Сьогодні мене оштрафували на 1100 гривень. Перший штраф для машини. Бо номер був не прикріплений, ось він лежить, бо я ще не купив рамку для нього", — розповів ведучий.

Скриншот зі сторіс instagram.com/anatoliyanatolich

Він навіть пробував посперечатися з поліцейськими, проте нічого не вийшло.

"Я навіть намагався сперечатися. Доводив, що номер у мене є, страховка є, все є. Але не спрацювало", — поскаржився ведучий.

Тож довелося сплатити штраф.

Нагадаємо, Анатоліч вперше розповів, чому звільнився з популярного телеканалу.

Також ми писали, що Анатоліч підтримав ЛГБТК+ спільноту та нарвався на хейт.