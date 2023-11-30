Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ведучому Анатолію Анатолічу виписали штраф за порушення ПДР — він обурився arrow

Ведучому Анатолію Анатолічу виписали штраф за порушення ПДР — він обурився

30 листопада 2023 19:05
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Ведучому Анатолію Анатолічу виписали штраф за порушення правил — він обурився
Анатолій Анатоліч з новим автомобілем. Фото: instagram.com/anatoliyanatolich
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Ведучий Анатолій Анатоліч нещодавно розповів, що пересів на новий автомобіль. Він поміняв BMW на електромобіль марки Volkswagen. І вже у перший тиждень користування машиною отримав штраф у 1100 гривень. 

Про це розповів у своєму Instagram

Читайте також:

Намагався сперечатися

Ведучий Анатолій Анатоліч припаркував новий автомобіль у центрі столиці. Через те, що на нього не були прикріплені номери, правоохоронці виписали штраф у 1100 гривень. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/anatoliyanatolich

Але Толіч обурився через це, адже номер поклав на видному місці, під склом переднього вікна. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/anatoliyanatolich

"Сьогодні мене оштрафували на 1100 гривень. Перший штраф для машини. Бо номер був не прикріплений, ось він лежить, бо я ще не купив рамку для нього", — розповів ведучий. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/anatoliyanatolich

Він навіть пробував посперечатися з поліцейськими, проте нічого не вийшло. 

"Я навіть намагався сперечатися. Доводив, що номер у мене є, страховка є, все є. Але не спрацювало", — поскаржився ведучий. 

Тож довелося сплатити штраф. 

Нагадаємо, Анатоліч вперше розповів, чому звільнився з популярного телеканалу. 

Також ми писали, що Анатоліч підтримав ЛГБТК+ спільноту та нарвався на хейт. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

Актуальне по темі