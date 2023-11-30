Ведучому Анатолію Анатолічу виписали штраф за порушення правил — він обурився

Ведучому Анатолію Анатолічу виписали штраф за порушення ПДР — він обурився
Ведучий Анатолій Анатоліч нещодавно розповів, що пересів на новий автомобіль. Він поміняв BMW на електромобіль марки Volkswagen. І вже у перший тиждень користування машиною отримав штраф у 1100 гривень.
Про це розповів у своєму Instagram.
Намагався сперечатися
Ведучий Анатолій Анатоліч припаркував новий автомобіль у центрі столиці. Через те, що на нього не були прикріплені номери, правоохоронці виписали штраф у 1100 гривень.
Але Толіч обурився через це, адже номер поклав на видному місці, під склом переднього вікна.
"Сьогодні мене оштрафували на 1100 гривень. Перший штраф для машини. Бо номер був не прикріплений, ось він лежить, бо я ще не купив рамку для нього", — розповів ведучий.
Він навіть пробував посперечатися з поліцейськими, проте нічого не вийшло.
"Я навіть намагався сперечатися. Доводив, що номер у мене є, страховка є, все є. Але не спрацювало", — поскаржився ведучий.
Тож довелося сплатити штраф.
Нагадаємо, Анатоліч вперше розповів, чому звільнився з популярного телеканалу.
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