Андре Тан дав пораду, як заспокоїтися після вибухів

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

В ніч проти 2 січня російські окупанти знову атакували українців безпілотниками та ракетами. Дизайнер Андре Тан поділився власними страхами та порадив, як заспокоїтися після небезпечних ситуацій.

Про це стало відомо з соцмереж дизайнера.

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За словами Андре Тана, як і більшість українців він дуже наляканий подіями в країні. Дизайнер використвує кілька технік, щоб відновитися після вибухів.

"Коли ми спокійно спимо чи займаємося своїми справами, і несподівано лунає гучний вибух, здається, що серце вистрибне. Накриває страх за своє життя, близьких, відчуття, що ти нічого не можеш з цим зробити. Бажання одне, щоб скоріше все скінчилося. А потім, потрібно йти на роботу, мати сили працювати", — говорить Андре.

Як себе швидко заспокоїти:

▪ ️Для того, щоб привести дихання і серцебиття в спокійний режим, треба зробити вправу "Дихання по квадрату". Робимо глибокий вдох (4 сек.), затримуємо дихання (4 сек.), видох (4сек.), затримуємо дихання (4 сек). Повторити декілька разів.

▪ ️Щоб повернути собі хоч якийсь контроль над ситуацією, треба уявити над собою захисний, енергетичний купол, який захищає, оберігає вас.

▪️Після чергового вибуху зробіть глибокий видох, подякуйте, що живі. Пам’ятаєте, як в дитинстві, коли щось накоїли, а нам від батьків "не влетіло", "пронесло". Ми видихаємо з полегшенням, відчуваємо заспокоєння.

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

▪ ️Пам’ятаємо правило 2 стін.

▪ Віремо в ЗСУ.

▪️ Зранку робимо декілька справ, які нас наповнюють. Вдихайте запахи, сповільнюйтесь, насолоджуйтесь моментом. Приємна музика, обійми, пустощі з домашніми улюбленцями, природа надихає своєю красою.▪️Піклуйтеся про своє тіло. Йому потрібна достатня кількість води, сну, свіжого повітря, корисної їжі та фізичної активності.

Нагадаємо, окупанти атакували дронами та ракетами Київську область — є загиблі.

Раніше Андре Тан назвав свої цілі на 2024 рік.