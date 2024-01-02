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Андре Тан дал совет, как успокоиться после взрывов

2 января 2024 12:08
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Андре Тан дал совет, как успокоиться после взрывов
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

В ночь на 2 января российские оккупанты снова атаковали украинцев беспилотниками и ракетами. Дизайнер Андре Тан поделился своими страхами и посоветовал, как успокоиться после опасных ситуаций.

Об этом стало известно из соцсетей дизайнера.

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По словам Андре Тана, как и большинство украинцев, он очень напуган событиями в стране. Дизайнер использует несколько техник, чтобы восстановиться после взрывов.

"Когда мы спокойно спим или занимаемся своими делами и неожиданно раздается громкий взрыв, кажется, что сердце выпрыгнет. Накрывает страх за свою жизнь, близких, ощущение, что ты ничего не можешь с этим поделать. Желание одно, чтобы поскорее все закончилось. А потом нужно идти на работу, иметь силы работать", — говорит Андре.

Как себя быстро успокоить:

▪ ️Для того чтобы привести дыхание и сердцебиение в спокойный режим, нужно сделать упражнение "Дыхание по квадрату". Делаем глубокий вдох (4 с), задерживаем дыхание (4 с), выдох (4 с), задерживаем дыхание (4 с). Повторите несколько раз.

▪ Чтобы вернуть себе хоть какой-то контроль над ситуацией, нужно представить над собой защитный, энергетический купол, который защищает, оберегает вас.

▪️ После очередного взрыва глубоко выдохните, поблагодарите, что живы. Помните, как в детстве, когда что-то натворили, а нам от родителей "не влетело", "пронесло". Мы выдыхаем с облегчением, чувствуем успокоение.

 

Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/
Дизайнер Андре Тан. Фото: instagram.com/andre_tan_official/

▪ ️Помним правило двух стен.

▪ Верим в ВСУ.

▪️ Утром делаем несколько дел, которые нас наполняют. Вдыхайте запахи, замедляйтесь, наслаждайтесь моментом. Приятная музыка, объятия, баловство с домашними любимцами, природа вдохновляет своей красотой.

▪️ Заботьтесь о своем теле. Ему нужно достаточное количество воды, сна, свежего воздуха, полезной пищи и физической активности.

Напомним, оккупанты атаковали дронами и ракетами Киевскую область — есть погибшие.

Ранее Андре Тан назвал свои цели на 2024 год.

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