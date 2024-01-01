Андре Тан назвав свої цілі на 2024 рік

Дизайнер Андре Тан. Фото: Instagram/andre_tan_official

Український модельєр Андре Тан, який нещодавно підбив підсумки 2023 року, поділився з підписниками власними цілями на 2024-й. В переліку дизайнер зазначив п’ять пунктів.

Відповідні сторіз з’явились в його Instagram.

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Цілі Андре Тана на 2024 рік

Перед тим, як поділитися з підписниками цілями, дизайнер, справжнє ім’я якого Андрій Тищенко, подякував 2023 року за досвід, і повідомив — він готовий до 2024-го. Топ-5 цілей Андре Тана на цей рік наступні:

більше ніколи не втрачати себе заради будь-кого;

говорити про свої почуття та емоції;

не замовчувати та не додумувати;

питати, якщо щось не зрозуміло і відразу говорити, якщо стало неприємно;

бути у себе на першому місці.

Перед тим як оприлюднити свої цілі, Андре Тан показав святковий новорічний стіл. Локацію, де саме святкував, дизайнер розкривати не став. Від початку повномасштабної війни модельєр живе переважно за кордоном, в Німеччині.

"Бажаю кожному безмежної любові до себе та внутрішнього спокою. Щиро раджу усім в Новому році познайомитись з собою та подружитись зі своїми унікальними рисами якомога ближче і вже ніколи з ними не розлучатись", — побажав підписникам Андре Тан.

Скриншоти: Instagram/andre_tan_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що Андре Тан знову зустрівся з американською світською левицею Періс Гілтон. Також ми розповідали, що дружина Остапчука прокоментувала материнство Наталії Могилевської.