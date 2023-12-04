Бєдняков висміяв Потапа за поїздку у Дубай — показав квиток до Миколаєва

Український ведучий Андрій Бєдняков у своєму шоу. Фото: скриншот з YouTube

Український телеведучий і актор, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бєдняков висловився на адресу репера і продюсера Потапа. Так, чоловік висміяв заслуженого артиста України за те, що він днями полетів у Дубай у бізнес-класі.

Відповідною фотографією Андрій Бєдняков поділився у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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У розділі Stories на сторінці українського ведучого в Instagram з’явилася кумедна фотографія, на якій він без зайвих слів висміяв репера. На знімку Андрій Бєдняков тримає у руці нібито квиток до Миколаєва на літак у бізнес-клас.

До того ж, на маленькому листочку написано, що він нібито полетить до українського міста турецькими авіалініями. Варто зазначити, що написана вся інформація від руки. Таким чином Андрій Бєдняков, ймовірно, вирішив висміяти Потапа, який нещодавно полетів у Дубай.

"Всім гарної суботи", — написав український телеведучий Андрій Бєдняков у Stories на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Фотографія Андрія Бєднякова з несправжнім квитком на літак. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Потап полетів у Дубай

Український репер розмістив фотографію з аеропорту і зазначив, що він полетів у Дубай на 52-річчя з дня народження цього міста. До того ж, Потап заявив, що полетів він туди для підтримки ЗСУ і українців під час повномасштабної війни.

"Ми працюємо як на шоу-бізнес/рекламній території, так і на технологічній ділянці ринку. І я хочу подякувати Дубай за те, що став містом, де наші люди можуть працювати і допомагати своїм, а також привітати з днем народження цю оазу в пустелі! Звичайно, це буде робоча поїздка із зустрічами, записами та зйомками. Налагоджуємо зовнішні шоу-бізнесові зв’язки, розказуємо і допомагаємо Україні та українцям за кордоном і на Батьківщині", — розповів Потап.

Продюсер Потап в аеропорті. Фото: скриншот з Instagram

До того ж, у Stories український репер показав фотографію, на якій тримає квиток на літак до Дубая. На знімку можна також побачити, що полетить Потап туди бізнес-класом.

Репер Потап з квитком на літак до Дубая. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

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