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Андрій Бєдняков потролив репера Потапа за поїздку в Дубай

4 грудня 2023 12:25
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Бєдняков висміяв Потапа за поїздку у Дубай — показав квиток до Миколаєва
Український ведучий Андрій Бєдняков у своєму шоу. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Український телеведучий і актор, зірка тревел-шоу "Орел і Решка" Андрій Бєдняков висловився на адресу репера і продюсера Потапа. Так, чоловік висміяв заслуженого артиста України за те, що він днями полетів у Дубай у бізнес-класі.

Відповідною фотографією Андрій Бєдняков поділився у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Як Андрій Бєдняков висміяв Потапа

У розділі Stories на сторінці українського ведучого в Instagram з’явилася кумедна фотографія, на якій він без зайвих слів висміяв репера. На знімку Андрій Бєдняков тримає у руці нібито квиток до Миколаєва на літак у бізнес-клас.

До того ж, на маленькому листочку написано, що він нібито полетить до українського міста турецькими авіалініями. Варто зазначити, що написана вся інформація від руки. Таким чином Андрій Бєдняков, ймовірно, вирішив висміяти Потапа, який нещодавно полетів у Дубай.

"Всім гарної суботи", — написав український телеведучий Андрій Бєдняков у Stories на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Stories Андрія Бєднякова
Фотографія Андрія Бєднякова з несправжнім квитком на літак. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Потап полетів у Дубай

Український репер розмістив фотографію з аеропорту і зазначив, що він полетів у Дубай на 52-річчя з дня народження цього міста. До того ж, Потап заявив, що полетів він туди для підтримки ЗСУ і українців під час повномасштабної війни. 

"Ми працюємо як на шоу-бізнес/рекламній території, так і на технологічній ділянці ринку. І я хочу подякувати Дубай за те, що став містом, де наші люди можуть працювати і допомагати своїм, а також привітати з днем народження цю оазу в пустелі! Звичайно, це буде робоча поїздка із зустрічами, записами та зйомками. Налагоджуємо зовнішні шоу-бізнесові зв’язки, розказуємо і допомагаємо Україні та українцям за кордоном і на Батьківщині", — розповів Потап.

Публікація зі сторінки Потапа
Продюсер Потап в аеропорті. Фото: скриншот з Instagram

До того ж, у Stories український репер показав фотографію, на якій тримає квиток на літак до Дубая. На знімку можна також побачити, що полетить Потап туди бізнес-класом.

Stories Потапа
Репер Потап з квитком на літак до Дубая. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що український ведучий Андрій Бєдняков зворушливо звернувся до своєї доньки. 

Раніше ми розповідали про те, що ведучий Андрій Бєдняков різко звернувся до фронтмена гурту "Звери". 

Також ми повідомляли про те, що репер Потап показав спільне відео зі своєю дружиною Настею Каменських.

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