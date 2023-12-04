Бедняков высмеял Потапа за поездку в Дубай — показал билет в Николаев

Андрей Бедняков потроллил рэпера Потапа за поездку в Дубай
Украинский телеведущий и актер, звезда трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков высказался в адрес рэпера и продюсера Потапа. Так, мужчина высмеял заслуженного артиста Украины за то, что он на днях улетел в Дубай в бизнес-классе.
Соответствующей фотографией Андрей Бедняков поделился в разделе Stories на своей странице в Instagram.
Как Андрей Бедняков высмеял Потапа
В разделе Stories на странице украинского ведущего в Instagram появилась забавная фотография, на которой он без лишних слов высмеял рэпера. На снимке Андрей Бедняков держит в руке якобы билет в Николаев на самолет в бизнес-класс.
К тому же, на маленьком листе написано, что он якобы полетит в украинский город турецкими авиалиниями. Следует отметить, что написана вся информация от руки. Таким образом, Андрей Бедняков, вероятно, решил высмеять Потапа, который недавно улетел в Дубай.
"Всем хорошей субботы", — написал украинский телеведущий Андрей Бедняков в Stories на своей официальной странице в Instagram.
Потап улетел в Дубай
Украинский рэпер разместил фотографию из аэропорта и отметил, что он улетел в Дубай на 52-летие со дня рождения этого города. К тому же, Потап заявил, что улетел он туда для поддержки ВСУ и украинцев во время полномасштабной войны.
"Мы работаем как на шоу-бизнес/рекламной территории, так и на технологическом участке рынка. И я хочу поблагодарить Дубай за то, что стал городом, где наши люди могут работать и помогать своим, а также поздравить с днем рождения этот оаис в пустыне. Конечно, это будет рабочая поездка со встречами, записями и съемками. Налаживаем внешние шоу-бизнесовые связи, рассказываем и помогаем Украине и украинцам за рубежом и на Родине", — рассказал Потап.
К тому же, в Stories украинский рэпер показал фотографию, на которой держит билет на самолет в Дубай. На снимке можно увидеть, что полетит Потап туда бизнес-классом.
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