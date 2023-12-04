Бедняков высмеял Потапа за поездку в Дубай — показал билет в Николаев

Украинский ведущий Андрей Бедняков в своем шоу. Фото: скриншот с YouTube

Украинский телеведущий и актер, звезда трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков высказался в адрес рэпера и продюсера Потапа. Так, мужчина высмеял заслуженного артиста Украины за то, что он на днях улетел в Дубай в бизнес-классе.

Соответствующей фотографией Андрей Бедняков поделился в разделе Stories на своей странице в Instagram.

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В разделе Stories на странице украинского ведущего в Instagram появилась забавная фотография, на которой он без лишних слов высмеял рэпера. На снимке Андрей Бедняков держит в руке якобы билет в Николаев на самолет в бизнес-класс.

К тому же, на маленьком листе написано, что он якобы полетит в украинский город турецкими авиалиниями. Следует отметить, что написана вся информация от руки. Таким образом, Андрей Бедняков, вероятно, решил высмеять Потапа, который недавно улетел в Дубай.

"Всем хорошей субботы", — написал украинский телеведущий Андрей Бедняков в Stories на своей официальной странице в Instagram.

Фотография Андрея Беднякова с ненастоящим билетом на самолет. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Потап улетел в Дубай

Украинский рэпер разместил фотографию из аэропорта и отметил, что он улетел в Дубай на 52-летие со дня рождения этого города. К тому же, Потап заявил, что улетел он туда для поддержки ВСУ и украинцев во время полномасштабной войны.

"Мы работаем как на шоу-бизнес/рекламной территории, так и на технологическом участке рынка. И я хочу поблагодарить Дубай за то, что стал городом, где наши люди могут работать и помогать своим, а также поздравить с днем рождения этот оаис в пустыне. Конечно, это будет рабочая поездка со встречами, записями и съемками. Налаживаем внешние шоу-бизнесовые связи, рассказываем и помогаем Украине и украинцам за рубежом и на Родине", — рассказал Потап.

Продюсер Потап в аэропорту. Фото: скриншот из Instagram

К тому же, в Stories украинский рэпер показал фотографию, на которой держит билет на самолет в Дубай. На снимке можно увидеть, что полетит Потап туда бизнес-классом.

Рэпер Потап с билетом на самолет в Дубай. Фото: скриншот со Stories в Instagram

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