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Потап показав спільне відео з Каменських з-за кордону на тлі чуток про розрив

28 листопада 2023 06:35
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Стас Кожушко
Редактор
Потап показав спільне відео з Каменських з-за кордону на тлі чуток про розрив
Співачка Настя Каменських та репер Потап. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В мережі активно обговорюють нові чутки вже не тільки проблем в приватному житті Насті Каменських та Потапа, але й в їхніх ділових відносинах. Репер відреагував моментально та дещо показав підписникам.

Відповідне відео з’явилось в його Instagram.

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В мережі пліткують, що незабаром зіркова пара оголосить про розлучення. Але водночас Настя, яка перенесла свій осінній всеукраїнський тур на весну та поїхала підкорювати Латинську Америку, нібито веде перемовини з лейблами за спиною Потапа. Інтригу додавало й те, що зіркову пару давно не бачили разом. 

Вони виїхали разом до Європи в середині минулого місяця. Потап публічно написав, що повернеться до України через кілька днів, втім більше кордон він не перетинав. І аби розвіяти плітки про проблеми між ним та Каменських опублікував відео, на якому проводить спільно час з Настею, яка завітала на один з латиноамериканських телеканалів. 

Потап і Настя
Потап і Настя вперше за довгий раз показалися разом. Скриншот: Instagram/realpotap

До закордонного життя підписники пари відреагували по-різному. Деякі зазначили, що Настя набрала вагу, інші написали, мовляв, Потап та Каменських прекрасне подружжя. Треті ж іронічно назвали їх іноземними зірками та побажали всього найкращого.

До речі, віднедавна Настя веде свої соцмережі трьома мовами: іспанською, англійською та українською. Про повернення до України зіркова пара поки що не згадувала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ПОТАП (@realpotap)

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських підкорює Латинську Америку піснею про заборонене кохання. Також ми розповідали, що Потап записав новий дует із розкішною брюнеткою замість Насті.

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