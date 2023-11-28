Потап показав спільне відео з Каменських з-за кордону на тлі чуток про розрив

Співачка Настя Каменських та репер Потап. Фото: Google

В мережі активно обговорюють нові чутки вже не тільки проблем в приватному житті Насті Каменських та Потапа, але й в їхніх ділових відносинах. Репер відреагував моментально та дещо показав підписникам.

Відповідне відео з’явилось в його Instagram.

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В мережі пліткують, що незабаром зіркова пара оголосить про розлучення. Але водночас Настя, яка перенесла свій осінній всеукраїнський тур на весну та поїхала підкорювати Латинську Америку, нібито веде перемовини з лейблами за спиною Потапа. Інтригу додавало й те, що зіркову пару давно не бачили разом.

Вони виїхали разом до Європи в середині минулого місяця. Потап публічно написав, що повернеться до України через кілька днів, втім більше кордон він не перетинав. І аби розвіяти плітки про проблеми між ним та Каменських опублікував відео, на якому проводить спільно час з Настею, яка завітала на один з латиноамериканських телеканалів.

Потап і Настя вперше за довгий раз показалися разом. Скриншот: Instagram/realpotap

До закордонного життя підписники пари відреагували по-різному. Деякі зазначили, що Настя набрала вагу, інші написали, мовляв, Потап та Каменських прекрасне подружжя. Треті ж іронічно назвали їх іноземними зірками та побажали всього найкращого.

До речі, віднедавна Настя веде свої соцмережі трьома мовами: іспанською, англійською та українською. Про повернення до України зіркова пара поки що не згадувала.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських підкорює Латинську Америку піснею про заборонене кохання. Також ми розповідали, що Потап записав новий дует із розкішною брюнеткою замість Насті.