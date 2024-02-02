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Андрій Данилко вперше прокоментував довічну заборону на в’їзд до ОАЕ

2 лютого 2024 11:34
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Андрій Данилко вперше прокоментував довічну заборону на в’їзд до ОАЕ
Вєрка Сердючка з мамою. Фото: менеджмент артиста
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Нещодавно численні ЗМІ писали про те, що Андрію Данилку довічно заборонили в'їжджати на територію ОАЕ. Начебто таке рішення влада Еміратів ухвалила після виступу артиста на корпоративі в Дубаї в 2022 році, під час якого він висловлював свою проукраїнську позицію, а причиною заборони назвали "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

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Дрібна помста Росії Данилку

Донедавна Данилко навіть не знав про свій "бан", але отримав підтвердження з власних джерел і вирішив розставити крапки над "і". Менеджмент артиста розповів, що виступав він не на корпоративі, а на концерті, куди могли прийти всі охочі.

 

Вєрка Сердючка з мамою. Фото: менеджмент артиста
Вєрка Сердючка з мамою. Фото: менеджмент артиста

Офіційна причина довічної заборони на перетин Данилком кордону ОАЕ не зазначена в жодному документі. Сам артист говорить, що тут не обійшлося без російської верхівки.

"Треба розуміти, що це не робиться за бажанням влади Еміратів — це робиться за вказівкою російської верхівки. Це абсолютно точно особиста помста. Чому їх так бісить Сердючка? Тому що вона їх висміює. Їх дратує, що ми збираємо повні зали та публічно з них сміємося. А тим часом пісні Сердючки й досі лунають на новорічних вечірках по всій Росії. І вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому й лютують, вдаються до такої дрібної помсти", — коментує Андрій Данилко.

До речі, російського шоумена Максима Галкіна оштрафували на 100 тисяч дирхам, а це більше як мільйон гривень, за підтримку України на його концертах в ОАЕ. 

Нагадаємо, Андрій Данилко відсвяткував 50-річчя.

Раніше Максим Галкін заспівав українською у Варшаві.

Андрій Данилко
ОАЕ
Вєрка Сердючка
українські зірки

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