Андрій Данилко вперше прокоментував довічну заборону на в’їзд до ОАЕ
Нещодавно численні ЗМІ писали про те, що Андрію Данилку довічно заборонили в'їжджати на територію ОАЕ. Начебто таке рішення влада Еміратів ухвалила після виступу артиста на корпоративі в Дубаї в 2022 році, під час якого він висловлював свою проукраїнську позицію, а причиною заборони назвали "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".
Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.
Дрібна помста Росії Данилку
Донедавна Данилко навіть не знав про свій "бан", але отримав підтвердження з власних джерел і вирішив розставити крапки над "і". Менеджмент артиста розповів, що виступав він не на корпоративі, а на концерті, куди могли прийти всі охочі.
Офіційна причина довічної заборони на перетин Данилком кордону ОАЕ не зазначена в жодному документі. Сам артист говорить, що тут не обійшлося без російської верхівки.
"Треба розуміти, що це не робиться за бажанням влади Еміратів — це робиться за вказівкою російської верхівки. Це абсолютно точно особиста помста. Чому їх так бісить Сердючка? Тому що вона їх висміює. Їх дратує, що ми збираємо повні зали та публічно з них сміємося. А тим часом пісні Сердючки й досі лунають на новорічних вечірках по всій Росії. І вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому й лютують, вдаються до такої дрібної помсти", — коментує Андрій Данилко.
До речі, російського шоумена Максима Галкіна оштрафували на 100 тисяч дирхам, а це більше як мільйон гривень, за підтримку України на його концертах в ОАЕ.
Нагадаємо, Андрій Данилко відсвяткував 50-річчя.
Раніше Максим Галкін заспівав українською у Варшаві.
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