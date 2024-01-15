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Максима Галкіна оштрафували на мільйон гривень у Дубаї за антиросійські жарти

15 січня 2024 09:36
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Максима Галкіна оштрафували на мільйон гривень у Дубаї за антиросійські жарти
Шоумен Максим Галкін. Фото: росЗМІ
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Російського шоумена Максима Галкіна оштрафували на 100 тисяч дирхам, а це більше мільйона гривень, за підтримку Україна на його концертах в ОАЕ. 

Про це пишуть РосЗМІ.

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За розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Шоумен Максим Галкін з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на бік нашої країни. Він виїхав з РФ разом з дружиною Аллою Пугачовою і дітьми до Ізраїля та продовжив говорити про агресію своєї країни, через що його визнали іноагентом. 

 

Коли гуморист приїхав з концертами у Дубаї, за інформацією росЗМІ, з ним домовилися, що всі його жарти будуть політично нейтральними. 

Проте на сцені артист не стримався і все ж висловив підтримку Україні, заявивши, що не може бути "нейтральним". Більше того, коли хтось у залі вигукнув "Слава Україні", Галкін відповів — "Героям Слава"! 

 

Тепер йому прийшов великий штраф за "розпалювання міжнаціональної ворожнечі". 

А Андрію Данилку, якого всі знають як Верку Сердючку, взагалі заборонили в'їзд до Арабських Еміратів. Це сталося через антиросійські і проукраїнські лозунги на його концертах у Дубаї. 

 

Нагадаємо, путінський телеканал вигнав з новорічного шоу чверть російських зірок шоубізнесу. 

Також ми писали, що Максим Галкін заспівав українською у Варшаві. 

Максим Галкін
Дубай
штраф
ОАЕ
російські зірки

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