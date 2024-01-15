Максима Галкіна оштрафували на мільйон гривень у Дубаї за антиросійські жарти

Шоумен Максим Галкін. Фото: росЗМІ

Російського шоумена Максима Галкіна оштрафували на 100 тисяч дирхам, а це більше мільйона гривень, за підтримку Україна на його концертах в ОАЕ.

Про це пишуть РосЗМІ.

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За розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Шоумен Максим Галкін з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на бік нашої країни. Він виїхав з РФ разом з дружиною Аллою Пугачовою і дітьми до Ізраїля та продовжив говорити про агресію своєї країни, через що його визнали іноагентом.

Коли гуморист приїхав з концертами у Дубаї, за інформацією росЗМІ, з ним домовилися, що всі його жарти будуть політично нейтральними.

Проте на сцені артист не стримався і все ж висловив підтримку Україні, заявивши, що не може бути "нейтральним". Більше того, коли хтось у залі вигукнув "Слава Україні", Галкін відповів — "Героям Слава"!

Тепер йому прийшов великий штраф за "розпалювання міжнаціональної ворожнечі".

А Андрію Данилку, якого всі знають як Верку Сердючку, взагалі заборонили в'їзд до Арабських Еміратів. Це сталося через антиросійські і проукраїнські лозунги на його концертах у Дубаї.

Нагадаємо, путінський телеканал вигнав з новорічного шоу чверть російських зірок шоубізнесу.

Також ми писали, що Максим Галкін заспівав українською у Варшаві.