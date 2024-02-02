Андрей Данилко впервые прокомментировал пожизненный запрет на въезд в ОАЭ

Верка Сердючка с мамой. Фото: менеджмент артиста

Недавно многочисленные СМИ писали о том, что Андрею Данилко пожизненно запретили въезжать на территорию ОАЭ. Якобы такое решение власти Эмиратов приняли после выступления артиста на корпоративе в Дубае в 2022 году, во время которого он высказывал свою проукраинскую позицию, а причиной запрета назвали "разжигание межнациональной розни".

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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Мелкая месть России Данилко

До недавнего времени Данилко даже не знал о своем "бане", но получил подтверждение из собственных источников и решил расставить точки над "и". Менеджмент артиста рассказал, что выступал он не на корпоративе, а на концерте, куда могли прийти все желающие.

Верка Сердючка с мамой. Фото: менеджмент артиста

Официальная причина пожизненного запрета на пересечение Данилко границы ОАЭ не указана ни в одном документе. Сам артист говорит, что здесь не обошлось без российской власти.

"Нужно понимать, что это не делается по желанию власти Эмиратов — это делается по указанию российской верхушки. Это совершенно точно личная месть. Почему их так бесит Сердючка? Потому что она их высмеивает. Их раздражает, что мы собираем полные залы и публично над ними смеемся. А между тем песни Сердючки до сих пор раздаются на новогодних вечеринках по всей России. И они ничего не могут с этим поделать, поэтому и свирепствуют, прибегают к такой мелкой мести", — комментирует Андрей Данилко.

Кстати, российский шоумен Максим Галкин был оштрафован на 100 тысяч дирхам, а это более миллиона гривен, за поддержку Украины на его концертах в ОАЭ.

Напомним, Андрей Данилко отпраздновал 50-летие.

Ранее Максим Галкин спел на украинском в Варшаве.