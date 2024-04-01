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Андрій Макаревич розлютив росіян світлинами "загниваючої Європи"

1 квітня 2024 16:28
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Андрій Макаревич потрапив у скандал із росіянами через Європу — причина
Російський музикант Андрій Макаревич. Фото: facebook.com/makarevichav/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий російський музикант Андрій Макаревич потролив росіян, які щиро вірять у "загниваючий Захід". Артист поділився світлинами з відпочинку, на яких показав затишне містечко серед французьких Альп.

Відповідні кадри він розмістив на своїй сторінці Facebook.

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Макаревич влучно пожартував над росіянами

Лідер російського гурту "Машина времени" потролив  жителів Росії, які ніколи у житті не мандрували, проте розповідають, що європейці живуть у злиднях та бруді.

Макаревич вирішив показати росіянам, який "безлад" відбувається в Європі, та опублікував світлини зі своєї мандрівки Францією. Він разом із дружиною, журналісткою родом з Києва Ейнат Кляйн та сином Ейтаном, відвідав невеличке містечко Ансі, яке розташоване на південному сході Франції, серед Альп.

Туристичне місто заворожує своїми краєвидами та чистими та затишними вуличками. Старовинну архітектуру доповнюють ресторанчики із заповненими туристами терасами.

Андрій Макаревич розлютив росіян світлинами "загниваючої Європи" - фото 1
Французьке містечко Ансі. Фото: facebook.com/makarevichav/

"По дорозі назад заїхали в містечко Ансі, що стоїть на березі озера з водою, прозорою як скло. Потворна загниваюча гейропа. Дивитись страшно", — саркастично пожартував Макаревич.

Андрій Макаревич розлютив росіян світлинами "загниваючої Європи" - фото 2
Андрій Макаревич потролив росіян. Фото: скриншот Facebook
Андрій Макаревич розлютив росіян світлинами "загниваючої Європи" - фото 2
Французьке містечко Ансі. Фото: facebook.com/makarevichav/
Андрій Макаревич розлютив росіян світлинами "загниваючої Європи" - фото 3
Французьке містечко Ансі. Фото: facebook.com/makarevichav/
Андрій Макаревич розлютив росіян світлинами "загниваючої Європи" - фото 4
Французьке містечко Ансі. Фото: facebook.com/makarevichav/
Андрій Макаревич розлютив росіян світлинами "загниваючої Європи" - фото 5
Французьке містечко Ансі. Фото: facebook.com/makarevichav/

Андрій Макаревич не підтримує криваву політику Путіна

Музикант засуджує повномасштабну війну, яку проти України розв'язала Росія. Макаревич відкрито критикує режим диктатора Путіна та його прихильників. Через війну в Україні рокер відмовився від кар'єри у РФ та переїхав із родиною до Ізраїлю.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Максим Галкін висловив щирі співчуття родинам загиблих у його рідній Одесі. А також Алла Пугачова не на жарт розлютила росіян, станцювавши під українську народну пісню.

Франція
Андрій Макаревич
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росіяни
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російські зірки

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