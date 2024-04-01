Андрей Макаревич попал в скандал с россиянами из-за Европы — причина

Российский музыкант Андрей Макаревич. Фото: facebook.com/makarevichav/

Известный российский музыкант Андрей Макаревич потроил россиян, которые искренне верят в "загнивающий Запад". Артист поделился фотографиями с отдыха, на которых показал уютный городок среди французских Альп.

Соответствующие кадры он разместил на своей странице Facebook.

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Лидер российской группы "Машина времени" потролил жителей России, которые никогда в жизни не путешествовали, однако рассказывают, что европейцы живут в нищете и грязи.

Макаревич решил показать россиянам, какой "беспорядок" происходит в Европе, и опубликовал фотографии из своего путешествия по Франции. Он вместе с женой, журналисткой родом из Киева Эйнат Кляйн и сыном Эйтаном, посетил небольшой городок Анси, расположенный на юго-востоке Франции, среди Альп.

Туристический город завораживает своими видами, чистыми и уютными улочками. Старинную архитектуру дополняют ресторанчики с заполненными туристами террасами.

Французский городок Анси. Фото: facebook.com/makarevichav/

"На обратном пути заехали в городок Анси, стоящий на берегу озера с водой, прозрачной как стекло. Уродливая загнивающая гейропа. Смотреть страшно", — саркастически пошутил Макаревич.

Андрей Макаревич потроллил росиян. Фото: скриншот Facebook

Французский городок Анси. Фото: facebook.com/makarevichav/

Французский городок Анси. Фото: facebook.com/makarevichav/

Французский городок Анси. Фото: facebook.com/makarevichav/

Французский городок Анси. Фото: facebook.com/makarevichav/

Андрей Макаревич не поддерживает кровавую политику Путина

Музыкант осуждает полномасштабную войну, которую против Украины развязала Россия. Макаревич открыто критикует режим диктатора Путина и его сторонников. Из-за войны в Украине рокер отказался от карьеры в РФ и переехал с семьей в Израиль.

Напомним, ранее мы писали, что Максим Галкин выразил искренние соболезнования семьям погибших в его родной Одессе. А также Алла Пугачева не на шутку разозлила россиян, станцевав под украинскую народную песню.