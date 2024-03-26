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Галкін жорстко потролив Кіркорова та Лоліту, які залишились без заробітків через "голу вечірку"

26 березня 2024 17:21
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Галкін жорстко потролив Кіркорова та Лоліту, які залишились без заробітків через "голу вечірку"
Російський гуморист Максим Галкін. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий російський шоумен та гуморист Максим Галкін посміявся над путіністами, яким скасували концерти через так звану "голу вечірку" у блогерки Анастасії Івлєєвої. Артист підкреслив, що музична кар'єра Лоліти та Кіркорова стрімко йде на дно, як Титанік. 

Відповідний ролик з'явився у телеграм-каналі "За кадром".

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Чоловік Алли Пугачової відкрито засуджує повномасштабне вторгнення РФ та криваву політику Путіна. Після початку війни, Галкін з родиною переїхав до Ізраїлю, де організовує виступи.

На одному із таких заходів артист влучно висміяв путініста Кіркорова та зрадницю Лоліту, які залишились без заробітків у Росії через так звану "голу вечірку" в блогерки Анастасії Івлєєвої.

Лолита и Киркоров
Путініст Філіп Кіркоров та зрадниця Лоліта Мілявська. Фото: росЗМІ

Галкін підкреслив, як путіністи швидко "перевзулися" після того, як владі Кремля не сподобався їхній захід.

"А я й не знав, що тусовка ця буде голою. Я йшов у магазин за колою", — заспівав артист на концерті.

Також гуморист посміявся з Кіркорова, якого вже перестають впізнавати через велику кількість пластичних операцій.

"Хтось пише, що в Кіркорова після операції ноги схожі на літеру Х стали. Хтось каже: "Ну так це не груди, не переробиш. А третій каже: "Чому? Це можна виправити, просто їх треба переставити місцями", — потролив путініста Галкін.

Також у своїх гуморескам актор згадав зрадницю Лоліту, кар'єра якої через "голу вечірку" пішла на дно, як Титанік.

"Скасовано концерт, квитки — фантики. Це мій квиток в один кінець на "Титаніку"", — заспівав гуморист.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Максим Галкін висловив щирі співчуття родинам загиблих у його рідній Одесі. А також Максима Галкіна оштрафували на мільйон гривень у Дубаї за антиросійські жарти.

Філіп Кіркоров
Максим Галкін
Лоліта Мілявська
шоу-бізнес
путіністи
гумор
рубль
російські зірки

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