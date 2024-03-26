Галкін жорстко потролив Кіркорова та Лоліту, які залишились без заробітків через "голу вечірку"
Відомий російський шоумен та гуморист Максим Галкін посміявся над путіністами, яким скасували концерти через так звану "голу вечірку" у блогерки Анастасії Івлєєвої. Артист підкреслив, що музична кар'єра Лоліти та Кіркорова стрімко йде на дно, як Титанік.
Відповідний ролик з'явився у телеграм-каналі "За кадром".
Галкін влучно пожартував над путіністами
Чоловік Алли Пугачової відкрито засуджує повномасштабне вторгнення РФ та криваву політику Путіна. Після початку війни, Галкін з родиною переїхав до Ізраїлю, де організовує виступи.
На одному із таких заходів артист влучно висміяв путініста Кіркорова та зрадницю Лоліту, які залишились без заробітків у Росії через так звану "голу вечірку" в блогерки Анастасії Івлєєвої.
Галкін підкреслив, як путіністи швидко "перевзулися" після того, як владі Кремля не сподобався їхній захід.
"А я й не знав, що тусовка ця буде голою. Я йшов у магазин за колою", — заспівав артист на концерті.
Також гуморист посміявся з Кіркорова, якого вже перестають впізнавати через велику кількість пластичних операцій.
"Хтось пише, що в Кіркорова після операції ноги схожі на літеру Х стали. Хтось каже: "Ну так це не груди, не переробиш. А третій каже: "Чому? Це можна виправити, просто їх треба переставити місцями", — потролив путініста Галкін.
Також у своїх гуморескам актор згадав зрадницю Лоліту, кар'єра якої через "голу вечірку" пішла на дно, як Титанік.
"Скасовано концерт, квитки — фантики. Це мій квиток в один кінець на "Титаніку"", — заспівав гуморист.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Максим Галкін висловив щирі співчуття родинам загиблих у його рідній Одесі. А також Максима Галкіна оштрафували на мільйон гривень у Дубаї за антиросійські жарти.
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