Анна Кошмал змінила зачіску — відео

Українська акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Відома українська акторка Анна Кошмал здивувала своїх шанувальників яскравим образом. Зірка позувала перед камерою із рудим волоссям та веснянками.

Відповідні світлини вона опублікувала у TikTok.

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Зірка "Сватів" приміряла трендову TikTok-маску, яка змінює колір волосся на рудий та додає на обличчі веснянки. Вогняна шевелюра настільки радикально змінила зовнішність Кошмал, що її не впізнав навіть чоловік.

"Мишко впізнав на відео, а чоловік ні", — посміялася артистка.

Українська акторка Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Більшість шанувальників вважають, що Кошмал дуже пасує новий сміливий образ, однак поки вона навряд чи наважиться радикально змінювати колір свого волосся.

Українці зробили багато компліментів відомій акторці та порівнюють її з американською акторкою Ліндсі Лохан та співачкою Максим.

Коментарі під публікацією Анни Кошмал. Фото: скриншот Youtube

Раніше ми писали, що акторку Анну Кошмал захейтили жителі Молдови за відмову говорити з ними російською мовою. А також зірка "Сватів" нещодавно стала тітонькою.