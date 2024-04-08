Анна Кошмал змінила зачіску — відео

Анна Кошмал здивувала сміливим образом — син впізнав, а чоловік ні
Відома українська акторка Анна Кошмал здивувала своїх шанувальників яскравим образом. Зірка позувала перед камерою із рудим волоссям та веснянками.
Відповідні світлини вона опублікувала у TikTok.
Анни Кошмал стала рудою бестією
Зірка "Сватів" приміряла трендову TikTok-маску, яка змінює колір волосся на рудий та додає на обличчі веснянки. Вогняна шевелюра настільки радикально змінила зовнішність Кошмал, що її не впізнав навіть чоловік.
"Мишко впізнав на відео, а чоловік ні", — посміялася артистка.
Більшість шанувальників вважають, що Кошмал дуже пасує новий сміливий образ, однак поки вона навряд чи наважиться радикально змінювати колір свого волосся.
Українці зробили багато компліментів відомій акторці та порівнюють її з американською акторкою Ліндсі Лохан та співачкою Максим.
Раніше ми писали, що акторку Анну Кошмал захейтили жителі Молдови за відмову говорити з ними російською мовою. А також зірка "Сватів" нещодавно стала тітонькою.
Читайте Новини.LIVE!