Анна Кошмал сменила прическу

Украинская актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Известная украинская актриса Анна Кошмал удивила своих поклонников ярким образом. Звезда позировала перед камерой с рыжими волосами и веснушками.

Соответствующие фотографии она опубликовала в TikTok.

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Звезда "Сватов" примерила трендовую TikTok-маску, которая меняет цвет волос на рыжий и добавляет на лице веснушки. Огненная шевелюра настолько радикально изменила внешность Кошмал, что её не узнал даже муж.

"Миша узнал на видео, а муж нет", — посмеялась артистка.

Украинская актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Большинство поклонников считают, что Кошмал очень подходит новый смелый образ, однако пока она вряд ли решится радикально менять цвет своих волос.

Украинцы сделали много комплиментов известной актрисе и сравнивают её с американской актрисой Линдси Лохан и певицей Максим.

Комментарии под публикацией Анны Кошмал. Фото: скриншот Youtube

Ранее мы писали, что актрису Анну Кошмал захейтили жители Молдовы за отказ говорить с ними на русском языке. А также звезда "Сватов" недавно стала тетей.