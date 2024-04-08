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Анна Кошмал удивила смелым образом — сын узнал, а муж нет

8 апреля 2024 11:13
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Анна Кошмал сменила прическу
Украинская актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса Анна Кошмал удивила своих поклонников ярким образом. Звезда позировала перед камерой с рыжими волосами и веснушками.

Соответствующие фотографии она опубликовала в TikTok.

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Звезда "Сватов" примерила трендовую TikTok-маску, которая меняет цвет волос на рыжий и добавляет на лице веснушки. Огненная шевелюра настолько радикально изменила внешность Кошмал, что её не узнал даже муж.

"Миша узнал на видео, а муж нет", — посмеялась артистка.

Анна Кошмал удивила смелым образом — сын узнал, а муж нет - фото 1
Украинская актриса Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina/

Большинство поклонников считают, что Кошмал очень подходит новый смелый образ, однако пока она вряд ли решится радикально менять цвет своих волос.

Украинцы сделали много комплиментов известной актрисе и сравнивают её с американской актрисой Линдси Лохан и певицей Максим.

Анна Кошмал удивила смелым образом — сын узнал, а муж нет - фото 2
Комментарии под публикацией Анны Кошмал. Фото: скриншот Youtube

Ранее мы писали, что актрису Анну Кошмал захейтили жители Молдовы за отказ говорить с ними на русском языке. А также звезда "Сватов" недавно стала тетей.

TikTok
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Сваты
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