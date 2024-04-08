Анна Кошмал сменила прическу

Анна Кошмал удивила смелым образом — сын узнал, а муж нет
Известная украинская актриса Анна Кошмал удивила своих поклонников ярким образом. Звезда позировала перед камерой с рыжими волосами и веснушками.
Соответствующие фотографии она опубликовала в TikTok.
Анны Кошмал стала рыжей бестией
Звезда "Сватов" примерила трендовую TikTok-маску, которая меняет цвет волос на рыжий и добавляет на лице веснушки. Огненная шевелюра настолько радикально изменила внешность Кошмал, что её не узнал даже муж.
"Миша узнал на видео, а муж нет", — посмеялась артистка.
Большинство поклонников считают, что Кошмал очень подходит новый смелый образ, однако пока она вряд ли решится радикально менять цвет своих волос.
Украинцы сделали много комплиментов известной актрисе и сравнивают её с американской актрисой Линдси Лохан и певицей Максим.
Ранее мы писали, что актрису Анну Кошмал захейтили жители Молдовы за отказ говорить с ними на русском языке. А также звезда "Сватов" недавно стала тетей.
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