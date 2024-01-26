Анну Кошмал засміяли в Кишиневі через її відмову розмовляти російською
Українська акторка Анна Кошмал нещодавно була проїздом у Кишеневі, Молдавія. Місцеві жителі захейтили її за відмову говорити з ними російською мовою.
Зірка розповіла про прикру ситуацію в Instagram.
Молдовани посміялися над Анною Кошмал і назвали російською акторкою
Артистка їхала з відпочинку до Києва і була проїздом у Кишиневі. Вона зіштовхнулася там з проросійськими молдованами.
"За цей короткий час тут сталося вже кілька ситуацій, коли на моє небажання розмовляти російською закачували очі або сміялися (наприклад, працівниця аеропорту, до якої я звернулася за допомогою в пошуку сумки)", — розповіла Кошмал.
Анна зізналася, що в аеропорту її впізнавали, проте називали "російською акторкою". Також деякі відвідувачі раділи тому, що Росія окупувала частину України.
"Мені б не хотілося за кількома людьми судити всіх інших громадян цієї країни, але враження зіпсовано вщент. Мою нервову систему підтримала лише мила дівчина на ресепшені готелю, яка мило говорила зі мною англійською і поставилася до нас із повагою і розумінням", — закінчила сумну історію артистка.
Анна Кошмал із сином надзвичайно раділи, коли побачили вже свій потяг і змогли вирушити додому, в Україну.
Раніше зірка серіалу "Свати" поділилася новорічними світлинами із сином.
Також український експродюсер гуртів "Гриби" і "Нерви" отримав російський паспорт.
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