Анна Трінчер отруїлася на Балі

Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Трінчер вирушила на відпочинок і ретріт на Балі, проте без пригод не обійшлося. Співачка разом з подругою отруїлися, вірогідно, місцевою їжею.

Про це Аня розповіла в Instagram.

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"Найкращий відпочинок у світі"

Анна Трінчер вирушила на відпочинок на райський острів Балі. Співачка розповідала, що давно мріяла про ретріт у віддаленому куточку світу, адже нещодавно розлучилася з чоловіком, блогером Олександром Волошиним.

Проте все не пішло не за планом. Аня разом зі своєю подругою, блогеркою Анітою Соловей, отруїлися місцевою їжею.

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

"Це найкращий відпочинок у світі. Нічого, зараз день полежимо. І більше не буде такого. Завтра вже, як огірки, будемо тусити й ходити кудись", — сказала виконавися.

Якою саме їжею вони отруїлися, зірка не повідомила. Майже весь день блогерки не відходили від вбиральні.

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Проте, судячи зі сторіс, дівчата перебувають у гарному гуморі попри ситуацію. Сьогодні Трінчер вже змогла вийти у сторіс навіть з басейну, де "чілила" і проходила марафон на тему стосунків з майбутнім партнером.

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Дівчата навіть знайшли у собі сили зробити медитацію, які проводять кожен день, адже Анна Трінчер сподівається на цьому відпочинку повністью оновитися і підготуватися до нових стосунків.

Нагадаємо, ексчоловік Анни Трінчер розповів, яким себе бачить через 10 років.

Також ми писали, що Трінчер після розлучення з Волошиним радикально змінила імідж.