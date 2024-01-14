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Анна Трінчер отруїлася на Балі

14 січня 2024 21:47
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Анна Трінчер отруїлася на Балі
Анна Трінчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Анна Трінчер вирушила на відпочинок і ретріт на Балі, проте без пригод не обійшлося. Співачка разом з подругою отруїлися, вірогідно, місцевою їжею. 

Про це Аня розповіла в Instagram

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"Найкращий відпочинок у світі"

Анна Трінчер вирушила на відпочинок на райський острів Балі. Співачка розповідала, що давно мріяла про ретріт у віддаленому куточку світу, адже нещодавно розлучилася з чоловіком, блогером Олександром Волошиним.

Проте все не пішло не за планом. Аня разом зі своєю подругою, блогеркою Анітою Соловей, отруїлися місцевою їжею. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

"Це найкращий відпочинок у світі. Нічого, зараз день полежимо. І більше не буде такого. Завтра вже, як огірки, будемо тусити й ходити кудись", — сказала виконавися. 

Якою саме їжею вони отруїлися, зірка не повідомила. Майже весь день блогерки не відходили від вбиральні. 

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Проте, судячи зі сторіс, дівчата перебувають у гарному гуморі попри ситуацію. Сьогодні Трінчер вже змогла вийти у сторіс навіть з басейну, де "чілила" і проходила марафон на тему стосунків з майбутнім партнером. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/annatrincher_official

Дівчата навіть знайшли у собі сили зробити медитацію, які проводять кожен день, адже Анна Трінчер сподівається на цьому відпочинку повністью оновитися і підготуватися до нових стосунків. 

Нагадаємо, ексчоловік Анни Трінчер розповів, яким себе бачить через 10 років. 

Також ми писали, що Трінчер після розлучення з Волошиним радикально змінила імідж. 

відпочинок
здоров'я
Анна Трінчер
Зіркове розлучення
українські зірки

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