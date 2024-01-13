Блогер, співак Олександр Волошин. Фото: Instagram/voloshyn_xx

Блогер, бізнесмен, а віднедавна ще й співак Олександр Волошин поспілкувався з підписниками. Зокрема, ексчоловік Анни Трінчер розповів, яким себе бачить через 10 років та куди інвестує гроші.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Волошина.

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Плани Олександра Волошина на майбутнє

Блогер іронічно написав, що через 10 років йому точно буде 36. Втім основні його цілі — це бути в гарній фізичній формі та заробіток 100 млн доларів (за його словами, чистий прибуток) на рік (!).

"Також маю світлу голову і відчуття щастя від кожного дня. Маю сина і кохану дружину", — підсумував Волошин.

Попри амбіційні плани щодо заробітку, Волошин детально розписав, у що він інвестує гроші зараз. Так, основна частина коштів йде в криптовалюту та майбутні проєкти.

Також підписники Олександра поцікавились в нього, чи вони вже офіційно розлучились з Трінчер. На що Волошин розмито відповів, мовляв, робили зі співачкою це онлайн, і він не в курсі, на якому етапі зараз розлучення. Сама Трінчер про актуальний сімейний статус також не розповідала.

Скриншоти: Instagram/voloshyn_xx

Нагадаємо, раніше ми писали, що Волошин не може побудувати нові стосунки з дівчатами після розлучення з Трінчер. Також ми розповідали, що Олександр Волошин прокоментував заклик військових до блогерів йти до ТЦК.