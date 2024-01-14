Анна Тринчер отравилась на Бали

Анна Тринчер. Фото: instagram.com/annatrincher_official

Анна Тринчер отправилась на отдых и ретрит на Бали, однако без происшествий не обошлось. Певица вместе с подругой отравилась, вероятно, местной пищей.

Об этом Аня рассказала в Instagram.

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"Лучший отдых в мире"

Анна Тринчер отправилась на отдых на райский остров Бали. Певица рассказывала, что давно мечтала о ретрите в отдаленном уголке мира, ведь недавно рассталась с мужем, блогером Александром Волошиным.

Однако все не пошло не по плану. Аня вместе со своей подругой, блогером Анитой Соловей, отравились местной пищей.

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

"Это лучший отдых в мире. Ничего, сейчас день полежим. И больше не будет такого. Завтра уже, как огурцы, будем тусить и ходить куда-то", — сказала она.

Какой именно едой они отравились, звезда не сообщила. Почти весь день блогеры не отходили от уборной.

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

Однако, судя по сторис, девушки находятся в хорошем настроении, несмотря на ситуацию. Сегодня Тринчер уже смогла выйти в сторис даже из бассейна, где "чилила" и проходила марафон на тему отношений с будущим партнером.

Скриншот со сторис instagram.com/annatrincher_official

Девушки даже нашли в себе силы сделать медитацию, которую проводят каждый день, ведь Анна Тринчер надеется на этом отдыхе полностью обновиться и подготовиться к новым отношениям.

Напомним, экс-муж Анны Тринчер рассказал, каким себя видит через 10 лет.

Также мы писали, что Тринчер после развода с Волошиным радикально сменила имидж.