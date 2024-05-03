Співачка Анна Трінчер розкрила всю правду про свій новий кліп

Українська співачка Анна Трінчер на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка, акторка і блогерка Анна Трінчер прокоментувала свій кліп на нову композицію. Зокрема, відома артистка зізналася, про що ця пісня, і дала декілька важливих порад дівчатам, які відчувають біль від якихось неприємних подій у житті.

Інтерв’ю з Анною Трінчер оприлюднили на каналі "Люкс ФМ" в YouTube.

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Анна Трінчер про свою нову пісню

Молода українська виконавиця зізнається, що вона любить робити справжні емоційні гойдалки у своїх роботах. Анна пояснила, про що вона розповідає у своїй новій пісні, і порадила дівчатам конвертувати біль від розставань у правильні речі.

"В цьому є контраст… Я люблю, щоб люди не розуміли, що їм відчувати, такі емоційні гойдалки. Насправді, ця пісня — дуже глибока, це моя особиста сповідь, екранізація певного періоду мого життя. Зазвичай, після розлучення картинка така, що ми сидимо всі дуже сумні, плачемо, всі в сльозах. Цей біль можна конвертувати як ресурс у те, щоб весь світ впав до твоїх ніг, зробіть це, дівчата, покажіть, на що ви здатні", — заявила Анна Трінчер.

Співачка Анна Трінчер на радіостанції "Люкс ФМ". Фото: скриншот з YouTube

Також українська артистка пояснила, що саме вона показувала у своєму кліпі, і розповіла про якості, які має кожна жінка і дівчина.

"Це пісня про жіночу силу, натхнення, с*ксуальність і потужність. Саме у жінок є така потужність бути одночасно с*ксуальними, милими, ніжними, слабими, сильними і потужними", — також додала молода українська співачка.

Нова пісня Анни Трінчер

Не так давно молода артистка презентувала нову композицію під назвою "Бар за баром", на яку одразу ж вийшов у кліп. У відеороботі Анна Трінчер постала доволі спокусливою, знявшись разом з одним блогером. Кліп лише за два тижні набрав майже два мільйони переглядів.

"Нехай ця пісня стане для вас тим самим емоційним розвантаженням, сеансом у психолога і близькою подругою. Нехай вас підтримає, коли треба, помовчить разом з вами або покричить за кермом автомобіля, їдучи вечірнім мостом", — описала свою пісню Анна Трінчер.

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