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Анна Тринчер призналась, о чем, на самом деле, ее новый клип

3 мая 2024 12:05
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Певица Анна Тринчер раскрыла всю правду о своем новом клипе
Украинская певица Анна Тринчер на интервью. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер прокомментировала свой клип на новую композицию. В частности, известная артистка призналась, о чем эта песня, и дала несколько важных советов девушкам, испытывающим боль от каких-то неприятных событий в жизни.

Интервью с Анной Тринчер обнародовали на канале "Люкс ФМ" в YouTube.

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Анна Тринчер о своей новой песне

Молодая украинская исполнительница признается, что она любит делать настоящие эмоциональные качели в своих работах. Анна объяснила, о чем она рассказывает в своей новой песне, и посоветовала девушкам конвертировать боль от расставаний в правильные вещи.

"В этом есть контраст… Я люблю, чтобы люди не понимали, что им чувствовать, такие эмоциональные качели. На самом деле, эта песня — очень глубокая, это моя личная исповедь, экранизация определенного периода моей жизни. Обычно после расставания картинка такая, что мы сидим все очень грустные, плачем, все в слезах. Эту боль можно конвертировать как ресурс в то, чтобы весь мир упал к твоим ногам, сделайте это, девушки, покажите, на что вы способны", — заявила Анна Тринчер.

Анна Тринчер
Певица Анна Тринчер на радиостанции "Люкс ФМ". Фото: скриншот с YouTube

Также украинская артистка объяснила, что именно она показывала в своем клипе, и рассказала о качествах, которые есть у каждой женщины и девушки.

"Это песня о женской силе, вдохновении, с*ксуальности и мощности. Именно у женщин есть такая мощность быть одновременно с*ксуальными, милыми, нежными, слабыми, сильными и мощными", — также добавила молодая украинская певица.

Новая песня Анны Тринчер

Не так давно молодая артистка представила новую композицию под названием "Бар за баром", на которую сразу же вышел в клип. В видеоработе Анна Тринчер предстала довольно соблазнительной, снявшись вместе с одним блогером. Клип только за две недели набрал почти два миллиона просмотров.

"Пусть эта песня станет для вас той самой эмоциональной разгрузкой, сеансом у психолога и близкой подругой. Пусть вас поддержит, когда надо, помолчит вместе с вами или покричит за рулем автомобиля, езжая по вечернему мосту", — описала свою песню Анна Тринчер.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Анна Тринчер призналась, как страдала от издевательств в детстве.

Раньше мы рассказывали о том, что известная артистка Анна Тринчер похвасталась своими формами на берегу моря.

Также мы сообщали о том, что певица и блогер Анна Тринчер решила сменить свой имидж.

Анна Тринчер
шоу-бизнес
украинские звезды
интервью

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