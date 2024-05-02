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Трінчер зізналась, чому боялась хейту після інтерв‘ю з Єфросиніною

2 травня 2024 22:50
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Анна Трінчер розповіла, чому жалкує про інтерв‘ю з Машею Єфросиніною — причини
Українська співачка Анна Трінчер. Фото: стоп-кадр шоу "Okay Eva"
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українська співачка Анна Трінчер жалкує про слова, які сказала під час розмови з телеведучою і блогеркою Машею Єфросиніною. Вона була впевнена, що отримає хейт через свої висловлювання про збори і дорогу автівку. 

Про це зірка розповіла в шоу "Okay Eva".

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Анна Трінчер ввважає, що зробила кілька помилок під час розмови з Машею Єфросиніною. Було неправильно говорити про те, що вона не викладає збори в сторіс, бо це псує статистику.

"Це правда, воно з'їдає статистику, але це неможливо для мене як для інфлюенсера сьогодні в час війни просто робити вигляд, що цього не існує. Це моя країна і мій обов'язок!" — розповіла артистка. 

Зірка вибачається за свої слова і насправді так більше не думає. Вона запевнила, що розумію, яку відповідальність має перед своєю аудиторією. 

Окрім цього, Трінчер думала, що отримає багато негативних коментарів через конфліктний момент щодо подарованого автомобіля Porsche. Адже в інтерв'ю вона заявила, що нормально під час війни купувати дорогі автівки. Однак, на її здивування, прихильники не відвернулись, а навпаки підтримали її. Також на захист став і колишній чоловік блогер Олександр Волошин.

Нагадаємо, репер Позитив висловився щодо його спільного треку з співачкою Анною Трінчер. Також артистка нещодавно випустила палкий кліп з новим молодиком, який працював в порноіндустрії.

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Анна Трінчер
Маша Єфросініна
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інтерв'ю

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