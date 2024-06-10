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Артистом бути дорого — Оля Цибульська розповіла про свої заробітки під час війни

10 червня 2024 10:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оля Цибульська розповіла про розмір своїх гонорарів — відео
Українська співачка Оля Цибульська. Фото: скриншот з інтерв'ю
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка та ведуча Оля Цибульська розповіла про свої гонорари в умовах повномасштабної війни з Росією. Зірка зізнається, що лише зараз їй вдалося повернути довоєнні заробітки.

Про це вона розповіла в програмі МузТренд.

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Оля Цибульська про те, скільки їй вдається заробляти під час війни

За словами артистки, лише на третій рік повномасштабного вторгнення РФ їй вдалося повернути свої доходи на довоєнний рівень. Зірка дуже радіє тому, що має можливість працювати, адже її заробітки дають можливість утримувати команду та допомагати військовим. Артистка зізналася, що у перший рік повномасштабного вторгнення вона платила заробітну плату працівникам із власного гаманця, адже намагалася дати їм роботу та допомогти.

"Гонорар такий, який був до початку повномасштабної війни. Я дуже рада, що зараз з’явилися концерти. Тому що вони дають можливість працювати й дають можливість утримувати команду, платити податки, донатити. Бути артистом — це дорого. Це бізнес. Складна і щоденна робота. І мало хто до неї готовий", — пояснила виконавиця.

Оля Цибульська поділилася, скільки заробляє під час війни
Українська співачка Оля Цибульська. Фото: instagram.com/cybulskaya/

Під час спілкування із ведучим Славою Дьоміним зірка таки зізналася, що її заробіток на місяць складає більше 3 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Віталій Козловський поскаржився на зарплату в ЗСУ. А також нардеп та колишній нардеп Василь Вірастюк зізнався, скільки отримує як народний депутат.

гонорари
концерт
економіка
українські зірки
війна в Україні
доходи
Ольга Цибульська

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