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Артистом быть дорого — Оля Цыбульская рассказала о своих заработках во время войны

10 июня 2024 10:10
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Оля Цыбульская рассказала о размере своих гонораров — видео
Украинская певица Оля Цыбульская. Фото: скриншот с интервью
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица и ведущая Оля Цыбульская рассказала о своих гонорарах в условиях полномасштабной войны с Россией. Звезда признается, что только сейчас ей удалось вернуть довоенные заработки.

Об этом она рассказала в программе МузТренд.

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По словам артистки, только на третий год полномасштабного вторжения РФ ей удалось вернуть свои доходы на довоенный уровень. Звезда очень радуется тому, что имеет возможность работать, ведь ее заработки позволяют содержать команду и помогать военным. Артистка призналась, что в первый год полномасштабного вторжения она платила заработную плату работникам из собственного кошелька, потому что пыталась дать им работу и помочь.

"Гонорар такой, какой был до начала полномасштабной войны. Я очень рада, что сейчас появились концерты. Потому что они дают возможность работать и дают возможность содержать команду, платить налоги, донатить. Быть артистом — это дорого. Это бизнес. Сложная и ежедневная работа. И мало кто к ней готов", — пояснила исполнительница.

Оля Цыбульская поделилась, сколько зарабатывает во время войны
Украинская певица Оля Цыбульская. Фото: instagram.com/cybulskaya/

Во время общения с ведущим Славой Деминым звезда призналась, что ее заработок в месяц составляет более 3 тысяч долларов.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Виталий Козловский пожаловался на зарплату в ВСУ. А также Василий Вирастюк признался, сколько получает как народный депутат.

гонорары
концерт
экономика
украинские звезды
война в Украине
доходы
Ольга Цибульская

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