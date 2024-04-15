Василь Вірастюк розповів про свої заробітки у розпал війни

Народний депутат Василь Вірастюк. Фото: скриншот YouTube

Народний депутат від "Слуги народу" та власник титулу "Найсильніша людина планети" Василь Вірастюк зізнався, на які кошти живе у розпал війни. Колишній спортсмен також повідомив про те, яку офіційну зарплату отримують нардепи.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Відомий політик та спортсмен повідомив про те, що зараз живе на офіційну заробітну плату. З його слів, зараз народні депутати офіційно заробляють у середньому 50 тисяч гривень.

"Моя зарплатня наразі мінус аліменти — 36 тис. грн. А з аліментами ну додай ще 16. Майже 53 тис. грн", — повідомив Вірастюк.

Слава Дьомін потролив його та натякнув, що він приховує від українців свої фактичні заробітки.

"Ти розумієш, що зараз глядачі будуть ржати? Але, крім офіційних доходів, є багато чого іншого — корупційні схеми", — поцікавився ведучий.

Вірастюк заявив про те, що він за своїми моральними переконаннями не хоче бруднити свою репутацію корупцією і є чесним депутатом.

"Ну, хай ржуть. А мені, думаєш, смішно від цього? Це не про нас — чесних депутатів. Я — чесний депутат", — зазначив він.

Вірастюк додав, що усю свою нерухомість він набув ще під час спортивної кар'єри, задовго до каденції народного депутата.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Віталій Козловський поскаржився на зарплату в ЗСУ.

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