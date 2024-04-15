Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Василь Вірастюк розповів, скільки зараз заробляють народні депутати arrow

Василь Вірастюк розповів, скільки зараз заробляють народні депутати

15 квітня 2024 21:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Василь Вірастюк розповів про свої заробітки у розпал війни
Народний депутат Василь Вірастюк. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Народний депутат від "Слуги народу" та власник титулу "Найсильніша людина планети" Василь Вірастюк зізнався, на які кошти живе у розпал війни. Колишній спортсмен також повідомив про те, яку офіційну зарплату отримують нардепи.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Читайте також:

Василь Вірастюк про свої доходи

Відомий політик та спортсмен повідомив про те, що зараз живе на офіційну заробітну плату. З його слів, зараз народні депутати офіційно заробляють у середньому 50 тисяч гривень.

"Моя зарплатня наразі мінус аліменти — 36 тис. грн. А з аліментами ну додай ще 16. Майже 53 тис. грн", — повідомив Вірастюк.

Слава Дьомін потролив його та натякнув, що він приховує від українців свої фактичні заробітки.

"Ти розумієш, що зараз глядачі будуть ржати? Але, крім офіційних доходів, є багато чого іншого — корупційні схеми", — поцікавився ведучий.

Вірастюк заявив про те, що він за своїми моральними переконаннями не хоче бруднити свою репутацію корупцією і є чесним депутатом.

"Ну, хай ржуть. А мені, думаєш, смішно від цього? Це не про нас — чесних депутатів. Я — чесний депутат", —  зазначив він.

Вірастюк додав, що усю свою нерухомість він набув ще під час спортивної кар'єри, задовго до каденції народного депутата.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Віталій Козловський поскаржився на зарплату в ЗСУ.

Раніше донька Олі Полякової чесно розповіла, як заробляє на життя.

Василь Вірастюк
зарплати
українські зірки
доходи
народні депутати
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем