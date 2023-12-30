Бабкін порахував до копійки суму, яку він зібрав від початку повномасштабної війни

Співак Сергій Бабкін. Фото: Instagram/babkin_official

В останні дні 2023 року учасник гурту 5'nizza, співак Сергій Бабкін розповів підписникам, скільки йому вдалося зібрати грошей на благодійність від початку повномасштабної війни. Також артист прозвітував, куди з командою перераховував кошти.

Відповідна публікація з’явилась в Instagram Сергія.

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Скільки зібрав грошей Сергій Бабкін

Нещодавно дружина артиста, Сніжана Бабкіна, яка також його менеджеркою, публікувала фото з Таїланду. Там Сергій виступав з благодійними концертами. Зараз же, за словами Бабкіна, він повернувся з азійського благодійного туру 5’nizza і мав змогу порахувати гроші, які артисти зібрали.

"Отже, фінальні цифри допомоги ЗСУ та постраждалим мешканцям Харківщини, яку вдалося зібрати та передати за час повномасштабної війни на моїх сольних та несольних концертах — це 363 800 євро", — розповів артист.

2023 року Бабкін та команда допомагали 127-й Окремій бригаді Сил ТрО ЗСУ Харкова, обласній Харківській лікарні та співпрацювали з кількома благодійними організаціями.

"Для мене справжнє щастя бути корисним. Продовжуємо допомагати попри будь-які внутрішні та зовнішні обставини! Безмежна вдячність нашим захисникам та захисницям за те, що в цьому році Україна вистояла і залишилась вільною! Всім нам надії, сили і віри. Тільки з ними ми зможемо впоратися з усіма труднощами і здобути перемогу", — підсумував Бабкін та привітав з прийдешнім Новим роком.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Сергій Бабкін завжди бере з собою на гастролі. Також ми розповідали, що продюсер Ігор Кондратюк відреагував на трек "Зрада" Сергія Бабкіна.