Бабкин подсчитал до копейки сумму, которую он собрал с начала полномасштабной войны

Певец Сергей Бабкин. Фото: Instagram/babkin_official

В последние дни 2023 года участник группы 5'nizza, певец Сергей Бабкин рассказал подписчикам, сколько ему удалось собрать денег на благотворительность с начала полномасштабной войны. Также артист отчитался, куда с командой перечислял средства.

Соответствующая публикация появилась у Instagram Сергея.

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Сколько денег собрал Сергей Бабкин

Недавно жена артиста, Снежана Бабкина, также являющаяся его менеджером, публиковала фото из Таиланда. Там Сергей выступал с благотворительными концертами. Сейчас же, по словам Бабкина, он вернулся из азиатского благотворительного тура 5'nizza и мог счесть деньги, которые артисты собрали.

"Итак, финальные цифры помощи ВСУ и пострадавшим жителям Харьковськой области, которую удалось собрать и передать за время полномасштабной войны на моих сольных и несольных концертах — это 363 800 евро", — рассказал артист.

В 2023 году Бабкин и команда помогали 127-й Отдельной бригаде Сил ТРО ВСУ Харькова, областной Харьковской больнице и сотрудничали с несколькими благотворительными организациями.

"Для меня настоящее счастье быть полезным. Продолжаем помогать вопреки любым внутренним и внешним обстоятельствам! Безграничная благодарность нашим защитникам и защитницам за то, что в этом году Украина выстояла и осталась свободной! Всем нам надежды, силы и веры. Только с ними мы сможем справиться со всеми трудностями и одержать победу", — подытожил Бабкин и поздравил с наступающим Новым годом.

Напомним, ранее мы писали, что Сергей Бабкин всегда берет с собой на гастроли. Также мы рассказывали, что продюсер Игорь Кондратюк отреагировал на трек "Зрада" Сергея Бабкина.