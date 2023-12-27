Батьки Шакіри влаштували фотосесію біля її семиметрової статуї

Співачка Шакіра. Фото: Reuters

Шакіра завжди висловлювала свою гордість за своє рідне місто Барранкілья, Колумбія, і приносила велику радість своїм землякам-колумбійцям. Тож місто вшанувало її бронзовою статуєю заввишки 6,50 метрів.

Про це пише HOLA!

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Під час спеціальної церемонії скульптуру було відкрито в присутності батьків Шакіри, Вільяма Мебарака та Нідії Ріполл. Колумбійка зображена в образі з її знаменитими рухами стегнами. Скульптуру вагою шість тонн супроводжує меморіальна дошка, яка розповідає про кар’єру співачки та її благодійну діяльність.

Батьки Шакіри на відкритті її статуї. Фото: instagram.com/shakira/

На батьківщині Шакіри відкрили статую, присвячену її досягненням. Фото: instagram.com/shakira/

"Серце, яке робить добро, стегна, які не брешуть, неперевершений талант, голос, який рухає маси, і ноги, які йдуть на благо дітей і людства", — йдеться на табличці.

Минулого року батько співачки мав серйозні проблеми зі здоров’ям, і навіть опинився у лікарні. У червні він переніс операцію у віці 92 років. Мати співачки, Нідія, якій 73 роки, страждала від тромбозу ноги.

Батьки Шакіри представляли її на церемонії, де вони відкрили скульптуру, яка служить символом гордості жителів Барранкільї за співачку та її внесок у світ. Брати співачки також були присутні на заході, що підтвердила сама Шакіра.

Нагадаємо, Шакіра вразила відвертим виходом без білизни на церемонії латинської Grammy.

Раніше Шакіра розповіла, чому насправді вирішила сплатити багатомільйонний штраф.