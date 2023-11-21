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Шакіра розповіла, чому насправді вирішила сплатити багатомільйонний штраф

21 листопада 2023 14:52
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Шакіра розповіла, чому насправді вирішила сплатити багатомільйонний штраф
Співачка Шакіра з адвокатом. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Шакіра розкритикувала іспанську владу за те, що вона переслідує "відомих осіб" після того, як її оштрафували на 6,4 мільйона фунтів стерлінгів на додаток до податкового рахунку в 15 мільйонів фунтів стерлінгів за фінансове шахрайство. Зірка наполягає, що вона визнала себе винною лише заради своїх дітей.

Про це пише Daily Mail.

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Шакіра заплатила мільйони заради дітей

Колумбійська поп-суперзірка отримала семизначний штраф у рамках угоди, яка дозволяє їй уникнути тюремного ув'язнення та закінчує тривалий судовий процес щодо шахрайства.

 

Співачка Шакіра з дітьми, Сашею та Міланом. Фото: Reuters
Співачка Шакіра з дітьми, Сашею та Міланом. Фото: Reuters

Співачка, чиї статки становлять приблизно 240 мільйонів фунтів стерлінгів, наполягала на своїй невинності, але сказала, що прийняла рішення "пожаліти своїх дітей, як їхня мати жертвує своїм благополуччям".

"Я надзвичайно захоплююся тими, хто боровся з цією несправедливістю до кінця, але для мене сьогодні перемога означає повернути мій час для моїх дітей і моєї кар’єри", — сказала вона в заяві.

Вона також розкритикувала іспанську владу за її переслідування, сказавши, що її справа схожа на інші, коли влада переслідувала "спортсменів та інших відомих осіб". За її словами, такі випадки виснажують, забирають "енергію, час і спокій роками".

Нагадаємо, Шакіра топлес прикрасила обкладинку відомого глянцю.

Раніше Жерар Піке провалився під підлогу під час презентації.

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