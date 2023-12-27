Родители Шакиры устроили фотосессию у ее семиметровой статуи

Певица Шакира. Фото: Reuters

Шакира всегда выражала свою гордость за свой родной город Барранкилья, Колумбия, и доставляла большую радость своим землякам-колумбийцам. Поэтому город почтил ее бронзовой статуей высотой 6,50 метров.

Об этом пишет HOLA!

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Во время специальной церемонии скульптура была открыта в присутствии родителей Шакиры, Уильяма Мебарака и Нидии Риполл. Колумбийка изображена в ее известном образе с движениями бедрами. Скульптуру весом шесть тонн сопровождает мемориальная доска, рассказывающая о карьере певицы и ее благотворительной деятельности.

Родители Шакиры на открытии ее статуи. Фото: instagram.com/shakira/

На родине Шакиры открыли статую, посвященную ее достижениям. Фото: instagram.com/shakira/

"Сердце, которое делает добро, бедра, которые не лгут, непревзойденный талант, мотивирующий массы, голос и ноги, идущие на благо детей и человечества", — говорится на табличке.

В прошлом году у отца певицы были серьезные проблемы со здоровьем, и он даже попал в больницу. В июне он перенес операцию в возрасте 92 лет. Мать певицы, Нидия, которой 73 года, страдала от тромбоза ноги.

Родители Шакиры представляли ее на церемонии, где они открыли скульптуру, служащую символом гордости жителей Барранкильи за певицу и ее вклад в мир. Братья певицы также присутствовали на мероприятии, что подтвердила сама Шакира.

Напомним, Шакира поразила откровенным выходом без белья на церемонии латинской Grammy.

Ранее Шакира рассказала, почему на самом деле решила уплатить многомиллионный штраф.