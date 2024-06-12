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Батько Майлі Сайрус розлучається після семи місяців шлюбу

12 червня 2024 06:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Батько Майлі Сайрус розлучається після семи місяців шлюбу
Батько Майлі Сайрус з дружиною. Фото: instagram.com/billyraycyrus/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Стали відомі нові подробиці шокуючої заяви Біллі Рея Сайруса про розлучення із дружиною-австралійкою після всього семи місяців шлюбу. 62-річний співак стверджує, що причиною їх розставання були як непримиренні розбіжності, так і "невідповідна подружня поведінка".

Про це пише Daily Mail.

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Сайрус просить анулювати шлюб, стверджуючи, що шлюб був укладений шахрайським шляхом. Біллі хотів, щоб 34-річна Фаєрроуз покинула їхній дім до 24 травня. Він готовий платити до 500 доларів за ніч протягом 10 днів за її витрати на проживання.

 

Батько Майлі Сайрус з дружиною. Фото: instagram.com/billyraycyrus/
Батько Майлі Сайрус з дружиною. Фото: instagram.com/billyraycyrus/

 

Після закінчення 10-денного періоду він готовий платити 5000 доларів на місяць, щоб вона придбала відповідний новий дім у Теннессі. Біллі готовий здійснити виплати протягом 90 днів або після офіційного завершення їхнього розлучення, залежно від того, що станеться раніше.

Співак одружився ще в жовтні 2023 року, але наприкінці травня подав на розлучення — повідомляє TMZ. Вона була його третьою дружиною — він був одружений з Сінді Сміт з 1986 по 1991 рік і з мамою Майлі Сайрус Тіш з 1993 по 2022 роки.

Тіш Сайрус, у якої троє дітей, включаючи Майлі Сайрус з Біллі, вийшла заміж за актора "Втечі з в’язниці" Домініка Перселла у 2023 році.

Нагадаємо, співачка Майлі Сайрус знялась в яскравій фотосесії. А раніше Майлі Сайрус постраждала від настирливого сталкера.

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