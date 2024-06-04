Майлі Сайрус у міні та сітці на голе тіло знялась у відвертій фотосесії

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Співачка Майлі Сайрус з'явилася на обкладинці журналу W у незвичному для себе образі. Красуня сказала, що їй здається, що її вперше сприйняли всерйоз на премії "Греммі", хоча вона будує кар'єру вже 20 років.

Про це пише журнал W.

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Зараз Майлі Сайрус 31 рік, свою кар'єру вона почала ще у дитинстві: першу роль вона отримала у 11 років. Тоді вона зіграла восьмирічної дівчинки Руті в трагікомедії Тіма Бертона "Велика риба", а в 13 років пройшла кастинг на роль Ханни Монтани в Disney. Спочатку на неї дивилися виключно як на дочку кантрі-співака Біллі Рея Сайруса. Сама Майлі Сайрус каже, що "нарешті без тіні сумніву отримала повагу в індустрії".

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Майлі Сайрус 5 лютого 2024 року отримала свою першу в кар'єрі статуетку "Греммі" у номінації "Найкраще сольне поп-виконання" за трек Flowers, який увійшов до альбому Endless Summer Vacation.

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Майлі Сайрус назвала свій досвід роботи в Disney відмінним і безпечним і нагадала, що більшу частину свого життя була на публіці: "У дитинстві я дуже багато працювала. Я не ходила на випускні. Я не ходила на танці. У мене не було такого великого соціального досвіду або часу для друзів".

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Крім того, вона заявила, що не думає про конкуренцію між артистами. За словами Майлі Сайрус, останнім часом вона повністю вийшла зі звичного для публіки образу: "У мене є певна частина особистості — розширена, повністю реалізована версія себе, яку я використовую як співачка. Але є і такий рівень мого життя, який дуже інтимний, священний і секретний. Іноді я забуваю говорити про речі, які є звичайною частиною мого повсякденного життя, наприклад, про листування з Бейонсе".

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Також Майлі Сайрус розповіла, що веде виключно тверезий спосіб життя, а всі тренування проводить на підборах — тому що на сцені вона виступає так само: "Тренажерний зал виглядає дуже круто, але потім я надягаю свої туфлі Gucci кольору слонової кістки, тому що вони нагадують мені про Мерилін Монро. В основному я тренуюсь на підборах".

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Вона сказала, що зараз їй подобається бути дорослою: "У мене є правило: я не дивлюся ні вгору, ні вниз, ні на кого. Я просто дивлюся, і це дозволяє мені бачити світ таким, яким він є насправді, а людей — такими, які вони є. Я майже кожен день дивлюся на себе в дзеркало і говорю: "Я — жінка".

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Співачка Майлі Сайрус. Фото: wmagazine.com/

Влітку 2009 року, під час зйомок мелодрами "Остання пісня", Майлі Сайрус почала зустрічатися з австралійським актором Ліамом Хемсвортом. Ці стосунки були нестабільними: вони то сходилися, то розходилися, у травні 2012 року вони були заручені, але розлучилися у вересні 2013 року. У березні 2016 року вони відновили стосунки і у жовтні того ж року побралися, а у грудні зіграли весілля. Шлюб продовжився до 2019 року, на розлучення подав Ліам Хемсворт. Шлюбний процес завершився в серпні 2020 року.

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