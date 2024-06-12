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Отец Майли Сайрус разводится после семи месяцев брака

12 июня 2024 06:37
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Отец Майли Сайрус разводится после семи месяцев брака
Отец Майли Сайрус с супругой. Фото: instagram.com/billyraycyrus/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Стали известны новые подробности шокирующего заявления Билли Рэя Сайруса о разводе с супругой-австралийкой после всего семи месяцев брака. 62-летний певец утверждает, что причиной их расставания были как непримиримые разногласия, так и "неподходящее супружеское поведение".

Об этом пишет Daily Mail.

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Сайрус просит аннулировать брак, утверждая, что брак был заключен мошенническим путем. Билли хотел, чтобы 34-летняя Файерроуз покинула их дом до 24 мая. Он готов платить до 500 долларов за ночь в течение 10 дней за расходы на проживание.

 

Отец Майли Сайрус с супругой. Фото: instagram.com/billyraycyrus/
Отец Майли Сайрус с супругой. Фото: instagram.com/billyraycyrus/

 

По истечении 10-дневного периода он готов платить 5000 долларов в месяц, чтобы она приобрела соответствующий новый дом в Теннесси. Билли готов произвести выплаты в течение 90 дней или после официального завершения их развода, в зависимости от того, что произойдет раньше.

Певец женился еще в октябре 2023 года, но в конце мая подал на развод — сообщает TMZ. Она была его третьей супругой — он был женат на Синди Смит с 1986 по 1991 год и на маме Майли Сайрус Тиш с 1993 по 2022 годы.

Тиш Сайрус, у которой трое детей, включая Майли Сайрус с Билли, вышла замуж за актера "Побега из тюрьмы" Доминика Перселла в 2023 году.

Напомним, певица Майли Сайрус снялась в яркой фотосессии. А раньше Майли Сайрус пострадала от назойливого сталкера.

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