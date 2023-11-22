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​​​​​​​Білик розповіла про розвиток стосунків з незнайомцем, який їй освідчився на концерті

22 листопада 2023 11:13
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
Білик розповіла про розвиток стосунків з незнайомцем, який їй освідчився на концерті
Ірина Білик зі своїм нареченим Миколою. Фото: instagram.com/mykolay_onyshchuk
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

На останньому концерті Ірини Білик у Львові її прихильник вийшов на сцену і зробив співачці пропозицію руки та сердця. І вона погодилася! 

Як розвиваються їх з нареченим стосунки зірка розповіла в інтерв'ю радіо "Мелодія"

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"Молодий, красивий, класний хлопець"

Ірина Білик поділилася, що не очікувала пропозиції руки та серця від незнайомця просто посеред концерту. Та коли це сталося, вона просто не могла відмовити людині, яка її любить. 

 

Тому співачка погодилася і навіть вирішила продовжувати спілкування з прихильником, якого звати Микола. Більше того, вона навіть бачить перспективи у їхніх стосунках. 

"Ми зараз домовилися спілкуватися… Він дуже приємна людина. Я не відмовляюсь від спілкування, кави. Для сексу – ми незнайомі. Мені ще треба місяць-два з ним розмовляти й пити каву. Довго", — розповіла Білик.

Знаменитість розповіла, що Микола, крім того, що "молодий, красивий і класний хлопець", ще і досить успішний. Він має власну перукарню у Тернополі. 

 

До речі, він подарував Ірині дуже особливу каблучку. 

"Він зробив тут напис. Мені ще потім, через день, моя директорка сказала, що тут написано "Не одинокая я". Я тепер завжди буду її носити. Я вирішила, що якщо я зараз вільна, у мене нікого немає, то нехай у мене буде чоловік, ну хоч один з прихильників!" — зізналася співачка. 

Тож, цілком можливо, що зовсім скоро у Ірини Білик з'явиться офіційний чоловік вчетверте!

Нагадаємо, Ірина Білик заручилася з незнайомцем під час концерту. 

Також ми писали, що Ірина Білик згадала зворушливий вчинок Зеленського.

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