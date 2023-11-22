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Билик рассказала как развиваются отношения с незнакомцем, который сделал ей предложение на концерте

22 ноября 2023 11:13
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Билык рассказала о развитии отношений с незнакомцем, который ей сделал предложение на концерте
Ирина Билык со своим женихом Николаем. Фото: instagram.com/mykolay_onyshchuk
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

На последнем концерте Ирины Билык во Львове ее поклонник вышел на сцену и сделал певице предложение руки и сердца. И она согласилась!

Как развиваются их с женихом отношения звезда рассказала в интервью радио "Мелодия".

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"Молодой, красивый, классный парень"

Ирина Билык поделилась, что не ожидала предложения руки и сердца от незнакомца прямо посреди концерта. Но когда это произошло, она просто не могла отказать человеку, который ее любит.

 

Поэтому певица согласилась и даже решила продолжать общение со поклонником, которого зовут Николай. Более того, она даже видит перспективы в их отношениях.

"Мы сейчас договорились общаться... Он очень приятный человек. Я не отказываюсь от общения, кофе. Для секса  мы не знакомы. Мне еще нужно месяц-два с ним разговаривать и пить кофе. Долго",  рассказала Билык.

Знаменитость рассказала, что Николай, кроме того, что "молодой, красивый и классный парень", еще достаточно успешен. У него есть собственная парикмахерская в Тернополе.

 

Кстати, он подарил Ирине очень особенное кольцо.

"Он сделал здесь надпись. Мне еще потом, через день, моя директор сказала, что здесь написано "Не одинокая я". Я теперь всегда буду ее носить. Я решила, что если я сейчас свободна, у меня никого нет, то пусть у меня будет человек, ну хоть бы и один из поклонников!" — призналась певица.

Так что вполне возможно, что совсем скоро у Ирины Билык появится официальный муж в четвертый раз!

Напомним, Ирина Билык обручилась с незнакомцем во время концерта.

Также мы писали, что Ирина Билык вспомнила трогательный поступок Зеленского.

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