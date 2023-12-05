Біллі Айліш втратила більше 100 тисяч підписників після свого камінг-ауту

Співачка Біллі Айліш. Фото: Reuters

Співачка Біллі Айліш втратила понад 100 000 підписників в Instagram після того, як здійснила "камінг-аут". Зірка заговорила про свою орієнтацію на червоній доріжці.

Про це пише Daily Mail.

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21-річна артистка підтвердила на заході Variety's Hitmakers 2 грудня, що її приваблюють жінки, і того ж дня втратила майже 10 000 підписників у соціальних мережах. Наступного дня вона втратила ще 75 000 і ще майже 50 000 у понеділок.

Володарка "Греммі" вперше підтвердила свій потяг до жінок в інтерв'ю Variety. Вона прокоментувала так: "Я не усвідомлювала, що люди не знають".

Айліш прокоментувала інтерв’ю в окремій публікації в Instagram вчора, саркастично подякувавши Variety за її нагороду та за те, що її "буквально видали".

Користувачі у соціальній мережі назвали співачку "огидною", а інші просто прокоментували, що перестають стежити за нею.

Інші користувачі соціальних мереж були розлючені реакцією співачки на інтерв'ю на червоній доріжці, дехто стверджував, що співачка не знала, що означає "камінг-аут".

Фоловери зазначили: "Ніхто тебе не здавав, ти буквально розмовляла з інтерв’юером і сама це сказала.

Ти занадто доросла, щоб звинувачувати когось у тому, що зробила сама. І той інтерв'юер нічого такого не робив".

"Якщо ти не хотіла говорити про це, скажи це, але не поводься так, ніби ти не згадувала про це".

Інші люди згадували, що інтерв’юер виконував свою роботу.

Це не перший випадок, коли Айліш різко втратила кількість підписників в Instagram. Артистка втратила майже 150 000 підписників протягом тижня після того, як 16 листопада опублікувала пікантне відео, в якому цілується з актрисою Odessa A'zion.

Відео в Instagram, яке було швидко видалено, було опубліковано лише через три дні після публікації її обкладинки з Variety, де співачка сказала, що її "фізично приваблюють" жінки.

Кількість підписників співачки в Instagram знову почала збільшуватися 24 листопада і стабільно покращувалася протягом шести днів поспіль.

Вона все ще має понад 110 мільйонів підписників і входить до числа 40 найпопулярніших користувачів Instagram, які мають найбільшу кількість фоловерів на платформі соціальних мереж.

Нагадаємо, Біллі Айліш зізналася, що її приваблюють жінки.

Раніше Біллі Айліш вперше показала татуювання на пікантному місці.