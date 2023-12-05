Билл Айлиш потеряла более 100 тысяч подписчиков после своего каминг-аута

Певица Билли Айлиш. Фото: Reuters

Певица Билли Айлиш потеряла более 100 000 подписчиков в Instagram после того, как совершила "каминг-аут". Звезда заговорила о своей ориентации на красной дорожке.

Об этом пишет Daily Mail.

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21-летняя артистка подтвердила на мероприятии Variety's Hitmakers 2 декабря, что ее привлекают женщины, и в тот же день потеряла почти 10 000 подписчиков в социальных сетях. На следующий день она потеряла еще 75 тысяч и еще почти 50 тысяч в понедельник.

Обладательница "Грэмми" впервые подтвердила свое влечение к женщинам в интервью Variety. Она прокомментировала так: "Я не сознавала, что люди не знают".

Айлиш прокомментировала интервью в отдельной публикации в Instagram вчера, саркастически поблагодарив Variety за ее награду и за то, что ее "буквально здали".

Пользователи в социальной сети назвали певицу "отвратительной", а другие просто прокомментировали, что перестают следить за ней.

Другие пользователи социальных сетей были взбешены реакцией певицы на интервью на красной дорожке, некоторые утверждали, что певица не знала, что означает "каминг-аут".

Фоловеры отметили: "Никто тебя не сдавал, ты буквально разговаривала с интервьюером и сама это сказала.

Ты слишком взрослая, чтобы винить кого-то в том, что сделала сама. И этот интервьюер ничего такого не делал" .

"Если ты не хотела говорить об этом, скажи это, но не веди себя так, будто ты не упоминала об этом".

Другие люди сказали, что интервьюер делал свою работу.

Это не первый случай, когда Айлиш резко потеряла количество подписчиков в Instagram. Артистка потеряла почти 150 000 подписчиков в течение недели после того, как 16 ноября опубликовала пикантное видео, в котором целуется с актрисой Odessa A'zion.

Быстро удаленное видео в Instagram было опубликовано только через три дня после публикации ее обложки в Variety, где певица сказала, что ее "физически привлекают" женщины.

Количество подписчиков певицы в Instagram снова начало увеличиваться 24 ноября и стабильно улучшалось в течение шести дней подряд.

Она все еще имеет более 110 миллионов подписчиков и входит в число 40 самых популярных пользователей Instagram, имеющих наибольшее количество фолловеров на платформе социальных сетей.

Напомним, Билли Айлиш призналась, что ее привлекают женщины.

Ранее Билли Айлиш впервые показала татуировку на пикантном месте.