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Блакитнокоса Меган Фокс вразила новим іміджем

13 квітня 2024 12:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Блакитнокоса Меган Фокс вразила новим іміджем
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Меган Фокс з'явилася на вечірці Coachella, незважаючи на те, що нещодавно скасувала заручини з Machine Gun Kelly. 37-річна актриса серіалу "Трансформер", яка розповіла про свої пластичні операції в подкасті Call Her Daddy, вразила новим іміджем.

Фото поділилася у своїх соціальних мережах.

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Зірка з блакитним волоссям влаштувала імпровізовану фотосесію. Акторка похизувалась новим кольором та штучно подовжила волосся.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Про свій зовнішній вигляд вона додала: "Я вважаю, що важливо просто бути собою, а не змінювати весь свій стиль лише заради фестивалю".

У підписі в Instagram підписала "Summertime Sadness", маючи на увазі пісню хедлайнера фестивалю Лани Дель Рей.

Нещодавно стало відомо, що Меган і MGK зараз живуть окремо, оскільки вони вирішують свої проблеми в стосунках.

Актриса залишилася на своїй квартирі в Малібу, а 33-річний музикант живе у їхньому спільному будинку в Енсіно після новин про скасування їхніх заручин.

Нагадаємо, Меган Фокс роз'їхалася з нареченим. А раніше коханий Меган Фокс шокував новим татуюванням.

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