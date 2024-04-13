Блакитнокоса Меган Фокс вразила новим іміджем

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Акторка Меган Фокс з'явилася на вечірці Coachella, незважаючи на те, що нещодавно скасувала заручини з Machine Gun Kelly. 37-річна актриса серіалу "Трансформер", яка розповіла про свої пластичні операції в подкасті Call Her Daddy, вразила новим іміджем.

Фото поділилася у своїх соціальних мережах.

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Зірка з блакитним волоссям влаштувала імпровізовану фотосесію. Акторка похизувалась новим кольором та штучно подовжила волосся.

Про свій зовнішній вигляд вона додала: "Я вважаю, що важливо просто бути собою, а не змінювати весь свій стиль лише заради фестивалю".

У підписі в Instagram підписала "Summertime Sadness", маючи на увазі пісню хедлайнера фестивалю Лани Дель Рей.

Нещодавно стало відомо, що Меган і MGK зараз живуть окремо, оскільки вони вирішують свої проблеми в стосунках.

Актриса залишилася на своїй квартирі в Малібу, а 33-річний музикант живе у їхньому спільному будинку в Енсіно після новин про скасування їхніх заручин.

Нагадаємо, Меган Фокс роз'їхалася з нареченим. А раніше коханий Меган Фокс шокував новим татуюванням.