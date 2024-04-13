Голубокосая Меган Фокс поразила новым имиджем

Голубоволосая Меган Фокс поразила новым имиджем
Актриса Меган Фокс появилась на вечеринке Coachella, несмотря на то, что недавно отменила помолвку из Machine Gun Kelly. 37-летняя актриса фильма "Трансформеры", рассказавшая о своих пластических операциях в подкасте Call Her Daddy, поразила новым имиджем.
Фото поделилось в своих социальных сетях.
Колоритная Меган Фокс появилась на музыкальном фестивале
Звезда с голубыми волосами устроила импровизированную фотосессию. Актриса похвасталась новым имиджем и удлинила длину волос.
О своем внешнем виде она добавила: "Я считаю, что важно просто быть собой, а не менять весь свой стиль только ради фестиваля".
В подписи в Instagram подписала "Summertime Sadness", подразумевая песню хедлайнера фестиваля Ланы Дель Рэй.
Недавно стало известно, что Меган и MGK сейчас живут по отдельности, поскольку они решают свои проблемы в отношениях.
Актриса осталась на своей квартире в Малибу, а 33-летний музыкант живет в их общем доме в Энсино после новостей об отмене их помолвки.
Напомним, Меган Фокс разъехалась с женихом. А раньше любимый Меган Фокс шокировал новой татуировкой.
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