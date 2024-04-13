Голубокосая Меган Фокс поразила новым имиджем

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс появилась на вечеринке Coachella, несмотря на то, что недавно отменила помолвку из Machine Gun Kelly. 37-летняя актриса фильма "Трансформеры", рассказавшая о своих пластических операциях в подкасте Call Her Daddy, поразила новым имиджем.

Фото поделилось в своих социальных сетях.

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Звезда с голубыми волосами устроила импровизированную фотосессию. Актриса похвасталась новым имиджем и удлинила длину волос.

О своем внешнем виде она добавила: "Я считаю, что важно просто быть собой, а не менять весь свой стиль только ради фестиваля".

В подписи в Instagram подписала "Summertime Sadness", подразумевая песню хедлайнера фестиваля Ланы Дель Рэй.

Недавно стало известно, что Меган и MGK сейчас живут по отдельности, поскольку они решают свои проблемы в отношениях.

Актриса осталась на своей квартире в Малибу, а 33-летний музыкант живет в их общем доме в Энсино после новостей об отмене их помолвки.

Напомним, Меган Фокс разъехалась с женихом. А раньше любимый Меган Фокс шокировал новой татуировкой.