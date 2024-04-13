Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Голубоволосая Меган Фокс поразила новым имиджем arrow

Голубоволосая Меган Фокс поразила новым имиджем

13 апреля 2024 12:04
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Голубокосая Меган Фокс поразила новым имиджем
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Актриса Меган Фокс появилась на вечеринке Coachella, несмотря на то, что недавно отменила помолвку из Machine Gun Kelly. 37-летняя актриса фильма "Трансформеры", рассказавшая о своих пластических операциях в подкасте Call Her Daddy, поразила новым имиджем.

Фото поделилось в своих социальных сетях.

Читайте также:

Колоритная Меган Фокс появилась на музыкальном фестивале

Звезда с голубыми волосами устроила импровизированную фотосессию. Актриса похвасталась новым имиджем и удлинила длину волос.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механ Фокс (@meganfox)

О своем внешнем виде она добавила: "Я считаю, что важно просто быть собой, а не менять весь свой стиль только ради фестиваля".

В подписи в Instagram подписала "Summertime Sadness", подразумевая песню хедлайнера фестиваля Ланы Дель Рэй.

Недавно стало известно, что Меган и MGK сейчас живут по отдельности, поскольку они решают свои проблемы в отношениях.

Актриса осталась на своей квартире в Малибу, а 33-летний музыкант живет в их общем доме в Энсино после новостей об отмене их помолвки.

Напомним, Меган Фокс разъехалась с женихом. А раньше любимый Меган Фокс шокировал новой татуировкой.

имидж
Меган Фокс
зарубежные звезды
звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый