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Меган Фокс здивувала новим кольором волосся

3 квітня 2024 13:02
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Меган Фокс здивувала новим кольором волосся
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Меган Фокс похизувалась новим кольором волосся. Подруга Machine Gun Kelly засвітила світло блакитний колір волосся.

Відповідний допис Меган запостила у своєму Instagram.

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Її новий образ з’явився після того, як вона підтвердила минулого місяця в подкасті Call Her Daddy, заявила, що скасувала весілля з MGK. Хоча стосунки закохані не розірвали.

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Акторка Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

"Вступаю в епоху джедаїв", — прокоментувала 37-річна Фокс фотографії, на яких позує.

Шанувальники "Зоряних воєн" знають, що джедаям заборонено стосунки та емоційні зв’язки, оскільки це може вивести їх на темну сторону. Раніше Фокс попрощалася зі своїм рожевим волоссям.

"На згадку про епоху мого рожевого волосся з лютого 2024 року по квітень 2024 року", — сказала Фокс.

Зірка переживає непростий час з репером. Пара навіть перестала жити разом.

"Я думаю, що я навчилася, перебуваючи в цих стосунках, що вони не для публічного обговорення, тому я думаю, що на даний момент у мене немає коментарів щодо статусу стосунків. Незважаючи ні на що, але я завжди буду з ним пов’язана", — говорить акторка.

Нагадаємо, бойфрендом Меган Фокс шокував величезним татуюванням. А раніше Меган Фокс розповіла про пластичні операції.

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