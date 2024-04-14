Алан Бадоєв вперше за довгий час зустрівся із дітьми — фото

Український режисер Алан Бадоєв разом із сином Борисом та донькою Лолою. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Відомий український режисер Алан Бадоєв поділився зворушливими сімейними кадрами. Зірковий кліпмейкер вперше за чотири роки побачився з рідними дітьми.

Відповідні світлини він опублікував на своїй сторінці Instagram.

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Чотири роки відомий режисер не міг зустрітися з рідними дітьми, сином Борисом та донькою Лолою, які зараз проживають за кордоном. Тривалі подорожі спочатку обмежив ковід, а потім війна.

Увесь цей час Бадоєв намагався підтримувати спілкування з дітьми через відеозв'язок, однак він не може ніяк замінити живе спілкування.

"Всі ми, українці, добре знаємо, що це не замінює обійми, поцілунки перед сном, коли відчуваєш запах волосся своєї дитини. Це аж ніяк не допомагає розумінню один одного і забирає можливість бути поруч, коли ти потрібен, навіть без слів, а просто бути і помовчати", — зазначив Бадоєв.

Вперше за довгий час режисер виїхав за межі України для того, щоб презентувати в Іспанії документальний фільм "Довга доба". Діти кліпмейкера зараз підтримують та допомагають йому в роботі.

Бадоєв боявся, що за довгий час розлуки їхній особливий зв'язок зникне, однак він вкотре впевнився, що він разом із дітьми складає "дуже злагоджене тріо, яке по відчуттю знає всі партії всіх імпровізацій".

Діти Бадоєва — син Борис та донька Лола. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Син Бадоєва Борис. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Донька Бадоєва Лола. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Український режисер Алан Бадоєв разом із сином Борисом. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Український режисер Алан Бадоєв разом із сином Борисом та донькою Лолою. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Відомо, що діти режисера зараз проживають в Італії. Борис успадкував татові гени й зараз працює над зйомками фільмів та реклами. Донька Лола також мріє стати режисером.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Алан Бадоєв прикрасив обкладинку глянцю Marie Claire та зізнався, що його надихає під час війни. Також ми писали, що відомий режисер продав на благодійному аукціоні нагороду фестивалю Cinema for Victory та виручені кошти спрямував на допомогу важкопораненим бійцям.