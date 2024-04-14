Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ближе никогда не были — Алан Бадоев впервые за четыре года обнял детей arrow

Ближе никогда не были — Алан Бадоев впервые за четыре года обнял детей

14 апреля 2024 20:26
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Алан Бадоев впервые за долгое время встретился с детьми.
Украинский режиссер Алан Бадоев вместе с сыном Борисом и дочерью Лолой. Фото: instagram.com/alanbadoev/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский режиссер Алан Бадоев поделился трогательными семейными кадрами. Звездный клипмейкер впервые за четыре года увидел родных детей.

Соответствующие фотографии он опубликовал на своей странице Instagram.

Читайте также:

Алан Бадоев о долгожданной встрече с сыном и дочерью

Четыре года известный режиссер не мог встретиться с родными детьми, сыном Борисом и дочерью Лолой, которые сейчас проживают за границей. Длительные путешествия сначала ограничил ковид, а затем война.

Все это время Бадоев пытался поддерживать общение с детьми через видеосвязь, однако она не может никак заменить живое общение.

"Все мы, украинцы, хорошо знаем, что это не заменяет объятия, поцелуи перед сном, когда чувствуешь запах волос своего ребенка. Это отнюдь не помогает пониманию друг друга и отнимает возможность быть рядом, когда ты нужен, даже без слов, а просто побыть и помолчать", — отметил Бадоев.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Alan Badoev (@alanbadoev)

Впервые за долгое время режиссер выехал за пределы Украины для того, чтобы презентовать в Испании документальный фильм "Довга доба". Дети клипмейкера сейчас поддерживают и помогают ему в работе.

Бадоев боялся, что за долгое время разлуки их особая связь исчезнет, однако он в очередной раз убедился, что он вместе с детьми составляет "очень слаженное трио, знающее по ощущению все партии всех импровизаций".

Дети Бадоева впервые за долгое время увидели отца
Дети Бадоева – сын Борис и дочь Лола. Фото: instagram.com/alanbadoev/
Сын Бадоева
Сын Бадоева Борис. Фото: instagram.com/alanbadoev/
Дочь Бадоева Лола
Дочь Бадоева Лола. Фото: instagram.com/alanbadoev/
Встреча Бадоева с детьми
Украинский режиссер Алан Бадоев вместе с сыном Борисом. Фото: instagram.com/alanbadoev/
Бадоев вместе со своими детьми
Украинский режиссер Алан Бадоев вместе с сыном Борисом и дочерью Лолой. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Известно, что дети режиссера сейчас проживают в Италии. Борис унаследовал от папы гены и сейчас работает над съемками фильмов и рекламы. Дочь Лола тоже мечтает стать режиссером.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Алан Бадоев украсил обложку глянца Marie Claire и признался, что его воодушевляет во время войны. Также мы писали, что известный режиссер продал на благотворительном аукционе награду Cinema for Victory и вырученные средства направил на помощь тяжелораненым бойцам.

война
дети
путешествие
Испания
Алан Бадоев
украинские звезды
война в Украине
COVID
режиссер

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины