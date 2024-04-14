Алан Бадоев впервые за долгое время встретился с детьми.

Украинский режиссер Алан Бадоев вместе с сыном Борисом и дочерью Лолой. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Известный украинский режиссер Алан Бадоев поделился трогательными семейными кадрами. Звездный клипмейкер впервые за четыре года увидел родных детей.

Соответствующие фотографии он опубликовал на своей странице Instagram.

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Четыре года известный режиссер не мог встретиться с родными детьми, сыном Борисом и дочерью Лолой, которые сейчас проживают за границей. Длительные путешествия сначала ограничил ковид, а затем война.

Все это время Бадоев пытался поддерживать общение с детьми через видеосвязь, однако она не может никак заменить живое общение.

"Все мы, украинцы, хорошо знаем, что это не заменяет объятия, поцелуи перед сном, когда чувствуешь запах волос своего ребенка. Это отнюдь не помогает пониманию друг друга и отнимает возможность быть рядом, когда ты нужен, даже без слов, а просто побыть и помолчать", — отметил Бадоев.

Впервые за долгое время режиссер выехал за пределы Украины для того, чтобы презентовать в Испании документальный фильм "Довга доба". Дети клипмейкера сейчас поддерживают и помогают ему в работе.

Бадоев боялся, что за долгое время разлуки их особая связь исчезнет, однако он в очередной раз убедился, что он вместе с детьми составляет "очень слаженное трио, знающее по ощущению все партии всех импровизаций".

Дети Бадоева – сын Борис и дочь Лола. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Сын Бадоева Борис. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Дочь Бадоева Лола. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Украинский режиссер Алан Бадоев вместе с сыном Борисом. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Украинский режиссер Алан Бадоев вместе с сыном Борисом и дочерью Лолой. Фото: instagram.com/alanbadoev/

Известно, что дети режиссера сейчас проживают в Италии. Борис унаследовал от папы гены и сейчас работает над съемками фильмов и рекламы. Дочь Лола тоже мечтает стать режиссером.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Алан Бадоев украсил обложку глянца Marie Claire и признался, что его воодушевляет во время войны. Также мы писали, что известный режиссер продал на благотворительном аукционе награду Cinema for Victory и вырученные средства направил на помощь тяжелораненым бойцам.