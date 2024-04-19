Блогер Міша Лебіга розповів, коли випустить наступну пісню

Співачка DOROFEEVA і блогер Міша Лебіга. Фото: стоп-кадр кліпу "А я все плакала"

Нещодавно співачка DOROFEEVA випустила спільний трек з блогером Мішею Лебігою "А я все плакала". Він настільки сподобався фанатам, що вони просять зірок написати ще пісень.

Блогер відповів на запит прихильників у Instagram.

Читайте також:

Лебіга не хоче бути частиною шоу-бізнесу

Блогер різко відповів на запитання підписників, чи буде він ще створювати пісні. Міша Лебіга був в захваті від нового досвіду, але на цьому свою музичну кар'єру хоче закінчити.

"Який трек? Ви що там й*бнулись? Ніколи бл*ть. Я виходжу з гри. Я оце, як почав, так і закінчив. Ви самі залишайтесь у тому шоу-бізнесі. Я краще вдома посиджу, "Вагітну в 16" подивлюсь. Це мій двіжняк. Все. До побачення", — різко відповів блогер.

Блогер Михайло Лебіга. Фото: instagram.com/misha_lebiga

Однак, манера спілкування блогера завжди гумористична. Тому повністю не зрозуміло, чи справді він категорично проти ще одного релізу. DOROFEEVA з цього приводу також нічого не коментує.

Нагадаємо, DOROFEEVA та Лебіга зібрали більше 5 мільйонів на стрімі з презентацією пісні "А я все плакала". Також ми розповідали, що коїлось в прямому етері та чому Надя Дорофеєва пила ігристе з каструлі.