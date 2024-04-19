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Блогер Лебіга відповів фанатам, коли випустить наступний хіт

19 квітня 2024 23:05
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Блогер Міша Лебіга розповів, коли випустить наступну пісню
Співачка DOROFEEVA і блогер Міша Лебіга. Фото: стоп-кадр кліпу "А я все плакала"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Нещодавно співачка DOROFEEVA випустила спільний трек з блогером Мішею Лебігою "А я все плакала". Він настільки сподобався фанатам, що вони просять зірок написати ще пісень. 

Блогер відповів на запит прихильників у Instagram.

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Блогер різко відповів на запитання підписників, чи буде він ще створювати пісні. Міша Лебіга був в захваті від нового досвіду, але на цьому свою музичну кар'єру хоче закінчити. 

"Який трек? Ви що там й*бнулись? Ніколи бл*ть. Я виходжу з гри. Я оце, як почав, так і закінчив. Ви самі залишайтесь у тому шоу-бізнесі. Я краще вдома посиджу, "Вагітну в 16" подивлюсь. Це мій двіжняк. Все. До побачення", — різко відповів блогер.

Блогер Михайло Лебіга. Фото: instagram.com/misha_lebiga
Блогер Михайло Лебіга. Фото: instagram.com/misha_lebiga

Однак, манера спілкування блогера завжди гумористична. Тому повністю не зрозуміло, чи справді він категорично проти ще одного релізу. DOROFEEVA з цього приводу також нічого не коментує.

Нагадаємо, DOROFEEVA та Лебіга зібрали більше 5 мільйонів на стрімі з презентацією пісні "А я все плакала". Також ми розповідали, що коїлось в прямому етері та чому Надя Дорофеєва пила ігристе з каструлі.

Надя Дорофєєва
музика
блогери
кліпи
українські зірки
пісня
співачка
Міша Лебіга

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